1 persona su 1000 la vede a prima vista | Tra i rami si nasconde una cosa: mettiti subito alla prova

Se pensi di avere una vista da falco, mettiti subito alla prova con il test visivo, e scopri di che cosa sei davvero capace.

Non tutti sono in grado di superare brillantemente questa prova: può sembrare facile come bere un bicchier d’acqua ma la verità è che non è affatto così. Se però tu ritieni di essere davvero abile, e di avere più capacità degli altri, allora è arrivato il momento giusto per provare a dimostrarlo.

Il test visivo può essere superato da chi ha un’ottima capacità di osservazione e da chi ha buone doti visive. In entrambi i casi però occorre anche molta concentrazione. Dunque cerca di fare del tuo meglio, osserva bene la foto e non lasciarti sfuggire nulla.

Guarda ogni piccolo dettaglio, ogni ombra, ogni millimetro, e ogni minimo particolare, anche all’apparenza insignificante dell’illustrazione del test visivo, solo così potrai trovare la soluzione corretta. In bocca al lupo!

Test visivo, trova l’oggetto misterioso nascosto tra i rami secchi

Guarda con la massima attenzione questa immagine, che cosa vedi nella foto in questione? Di certo osservandola avrai notato subito un fitto ammasso di rami secchi, se è cos’ hai ragione, i rami ci sono e sono tanti, proprio per questo il test visivo è così complicato.

Oltre ai rami, nella particolare foto di questo test visivo, scelta appositamente perché è in grado di confondere lo sguardo di chi la osserva, si nasconde anche qualcos’altro. Prova a capire dove si trova l’oggetto misterioso. Intanto, mentre scruti l’illustrazione del test visivo, noi ti diamo un indizio prezioso per aiutarti a trovare la soluzione giusta. L’oggetto misterioso dell’immagine è un’arma e più precisamente una vecchia ascia, fai attenzione perché si mimetizza alla perfezione con il resto della foto. Ora concentrati e in bocca al lupo!

Soluzione

Ci siamo: ora stai per scoprire dove si trova l’oggetto misterioso. Sappi sin da ora che il test visivo sarà considerato superato solo da chi ha capito da solo il punto preciso in cui è stata nascosta l’ascia.

Guarda bene il cerchietto di colore rosso: l’arma, celata, tra i fitti rami secchi si trova proprio lì. Se hai trovato la soluzione corretta, ti facciamo i nostri migliori complimenti, perché hai superato questa sfida alla grande. Se non hai capito dove si trovava l’arma, il nostro consiglio è di esercitarti. Mettiti alla prova con altri quiz simili, se vuoi fare un nuovo test visivo come questo, cerca all’interno del nostro sito web, e divertiti.