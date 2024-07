12.000€ sul conto corrente, ecco il bonus più succulento di tutti: controlla subito se ti spetta | Il tempo sta per scadere

Un bonus incredibile, nessuno se lo sarebbe aspettato: 12mila euro per te

Sono migliaia gli italiani che oggi come oggi farebbero carte false per aggiudicarsi un bonus così sostanzioso. La vita di tutti i giorni, infatti, è tutt’altro che facile. Le spese sono tantissime e sembrano in costante aumento, se si considerano i prodotti alimentari, i carburanti e le bollette.

Dall’altro lato, molti italiani stanno vivendo difficoltà lavorative non indifferenti: le aziende stesse hanno subito cali produttivi importanti a partire dalla pandemia in poi e questo si è riversato a cascata sui dipendenti, i cui stipendi o le cui mansioni sono state spesso ridimensionate.

In un panorama del genere, però, fortunatamente ci sono i bonus che sollevano un po’ i pensieri che pesano sulle spalle degli italiani. Scoprite subito questo, da ben 12mila euro: potresti averne diritto anche tu.

Bonus da 12mila euro: chi ne ha diritto

Sono molte le proposte del governo finalizzate a incentivare l’assunzione di nuove risorse, soprattutto se appartenenti a categorie considerate svantaggiate sul mercato del lavoro come donne, giovani o persone con disabilità. Oggi parliamo dell’agevolazione riservata alle aziende che assumono proprio quest’ultima categoria di lavoratori, recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Il Decreto-legge del 30 dicembre 2023 n. 215, all’articolo 18, introduce un contributo a favore degli Enti del Terzo Settore che assumono persone con disabilità che hanno un’età inferiore a 35 anni. Il bonus, però, è da intendere se e solo se si propone un contratto a tempo indeterminato nel periodo tra il 1 agosto 2020 e il 30 settembre 2024.

Il contributo può essere chiesto anche nel caso in cui un precedente contratto a tempo determinato venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato. Per presentare la richiesta è necessario allegare anche la DURC, il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Il bonus ammonta a una cifra di una tantum di 12mila euro e di 1000 euro al mese per un anno, da versare dal momento dell’assunzione e fino al 30 settembre di quest’anno.

Come accedere al bonus

Per ottenere questo bonus è necessario presentare domanda specifica all’INPS; si ha tempo per farlo dal 2 settembre al 31 ottobre 2024 e le richieste successive non verranno accolte.

Bisogna allegare alla domanda il numero di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i dati identificativi del soggetto richiedente e della persona assunta, nonché il DURC per la regolarità contributiva. Infine, va registrato anche un indirizzo PEC per al ricezione delle comunicazioni e le coordinate del conto corrente bancario su cui si vuole ricevere il bonus.