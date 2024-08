1500$ spariti in un anno: PayPal, ecco l’errore che ti manda in rovina | Se non te ne accorgi perdi tutto

Attenti a questo errore comune perché se non te ne accorgi rischi di perdere davvero molti soldi.

Perdere denaro online è sempre più comune, soprattutto oggi con l’avvento delle transazioni online e degli investimenti. Lo scambio di denaro si è dematerializzato nel corso del tempo ed è stato un bene.

Tuttavia, il risvolto della medaglia è stato che alcune persone sono cadute vittime di truffe e frodi perché non hanno conoscenza dei possibili rischi e insidie che il mondo digitale nasconde.

Solitamente uno dei modi più semplici di perdere denaro è quello di utilizzare dei siti di e-commerce davvero poco affidabili.

In questo modo si rischia di comprare prodotti che in realtà non verranno mai consegnati perché si tratta di siti farlocchi.

Truffe sempre più difficili da fermare

Spesso quando si tratta di transazioni internazionali anche per la polizia postale è difficile intervenire. Un’altra truffa che miete tante vittime è il phishing. Utilizzando queste tecniche si inganna l’utente fingendo di essere qualche ente istituzionale o bancario, in modo da farsi rivelare informazioni personali come i dati della carta di credito.

Anche gli investimenti online possono essere un terreno ricco di insidie, soprattutto se non si conosce niente di finanza. Le persone possono farsi sedurre dalle promesse di rendimenti elevati, acquistando azioni e criptovalute che poi si rivelano dei grandissimi schemi Ponzi. Proprio per evitare di perdere denaro online, è importantissimi provare sempre a verificare le informazioni che ci arrivano e studiare quali sono le tipologie di truffe più diffuse al momento. Essere prudenti e diffidare è il modo migliore per evitare ingenti perdite finanziarie.

Donna perso 1500 su Paypal

Spesso questo tipo di truffe possono coinvolgere anche Paypal che ha però degli ottimi sistemi di sicurezza. Queste truffe coinvolgono spesso falsi messaggi o sms, mandati nel tentativo di rubare le credenziali. Si tratta appunto di phishing online che diventa sempre più insidioso con l’arrivo dell’intelligenza artificiale. State attenti però che c’è un altro modo per vedersi spillare dei soldi e non è nemmeno una truffa.

Una donna su TikTok, Amber, ha denunciato di aver perso circa 1500 dollari per un abbonamento dimenticato. Infatti, dopo aver ignorato per mesi un addebito fisso su Paypal di 65, ha scoperto che si trattava di un abbonamento a Youtube TV cancellato l’anno precedente. Eppure, la donna era sicura di averlo disdetto ed è riuscita a ottenere un rimborso parziale inviando lo screen della disdetta. Questo episodio spinge molti a chiedersi se non sia giusto evitare di fare rinnovi automatici o impostare dei promemoria per ricordare gli abbonamenti attivi.