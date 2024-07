17.300€, ecco il valore di questa moneta da un euro | Controlla subito le tasche: ne circola una quantità indeterminata

Se hai in tasca una di queste monete da un euro, non usarla per pagare il caffè. Vale un intero patrimonio.

Forse non ti hanno mai detto che alcune monete valgono molto di più del valore numerico che vedi inciso sulla superficie. In particolare ce n’è una che vale un capitale. Non spenderla ma conservala.

Potresti venderla e diventare ricco in un attimo. Controlla bene nelle tasche dei pantaloni e nel porta spiccioli, magari possiedi una fortuna e non lo sai.

Guarda a fondo nel portafogli, e se hai una di queste monete allora mettila subito vendita. Farai crescere di miglia di decine di migliaia di euro il tuo conto corrente bancario.

Moneta da un euro, se hai questa sei ricco e non lo sai

Oltre alle monete tradizionali, a volte vengono immesse in circolazione anche delle monete rare. La loro rarità dipende dal fatto che ne sono stati coniati pochi pezzi. Il motivo è che vengono create solo in occasioni speciali, per ricorrenze storiche, eventi epocali per celebrare l’anniversario di una data importante o in memoria di personaggi influenti.

Accanto a queste poi, ci sono delle monete che sono state realizzate con un errore. Quell’errore però le ha rese uniche e gli appassionati sono disposti a sborsare tantissimi soldi per averne una nella loro collezione. Non si tratta di polverose monete antiche o di feticci che solo i numismatici conoscono, ma di monete attuali e spesso e volentieri di euro. Questo aumenta di tanto le probabilità che anche tu ne possa possedere una. Verifica dunque se hai nelle tasche o nel portafogli questa moneta da un euro, e se la trovi non spenderla.

L’euro con il gufo civetta che vale quasi 20.000 euro

Eiste una moneta da un euro che rappresenta una vera rarità. La moneta in questione vale un capitale perché è una moneta da un euro che rappresenta un gufo civetta, sulla quale, per errore, è stata incisa la lettera s nella stella. Si tratta di alcune centinaia di pezzi coniati nel 2002 in Grecia, realizzata da parte dall’artista Georgios Stamatopoulos.

La particolare moneta da un euro greca con la civetta è stata realizzata per celebrare l’adozione dell’euro come moneta unica europea. La scelta è ricaduta sulla civetta perché si tratta di un animale noto per essere stato caro alla dea Atena e diventato nei secoli il simbolo della cultura e della saggezza. Se ne hai una e provi a venderla sulle piattaforme di e-commerce come, e-bay, gli appassionati ti offriranno una fortuna per averla. Di fatti il prezzo di vendita oscilla da cinquecento euro fino 17.300 euro.