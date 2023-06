1º giugno, Giornata Internazionale del Latte, fonte di proteine, vitamine, minerali

Oggi, 1º giugno, si celebra la Giornata Internazionale del Latte. Questa giornata è stata istituita nel 2001 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) per promuovere la consapevolezza sull’importanza del latte come alimento nutriente e per evidenziarne il ruolo nella sostenibilità e nell’alimentazione umana.

La Giornata Internazionale del Latte offre l’opportunità di sensibilizzare sulle proprietà nutrizionali del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché sul contributo dell’industria lattiera all’economia globale. Il latte è una fonte importante di proteine, vitamine, minerali e altri nutrienti essenziali per una dieta equilibrata.

Inoltre, la Giornata Internazionale del Latte promuove anche la consapevolezza sul ruolo degli allevamenti di bovini da latte nel fornire cibo e sostentamento alle comunità rurali in tutto il mondo. Questo evento mira anche a evidenziare l’importanza della sostenibilità nella produzione lattiera, compresa l’attenzione all’ambiente, al benessere animale e alla sicurezza alimentare.

Durante questa giornata, vengono organizzate diverse attività, eventi e campagne per promuovere il consumo di latte e prodotti lattiero-caseari e per educare il pubblico sui benefici di includerli in una dieta sana. È anche un’occasione per riconoscere e ringraziare gli agricoltori, gli allevatori e gli operatori dell’industria lattiera per il loro lavoro nel fornire alimenti di qualità alla popolazione mondiale.

Un’occasione, oggi, per celebrare e promuovere il ruolo chiave del latte nella nutrizione, nella sostenibilità e nell’economia globale.

