2 giugno 2023, illuminato col tricolore centro Amazon di Seattle – Video

(Adnkronos) – In occasione della Festa della Repubblica, Amazon celebra l'Italia con un'iniziativa speciale illuminando con il tricolore le Sfere che compongono il centro direzionale di Seattle. L’illuminazione delle Sfere celebra la ricorrenza della Festa della Repubblica, in occasione della quale Amazon, per il secondo anno consecutivo, ha aperto una speciale finestra promozionale sul Made in Italy in 11 Paesi – Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Italia, Svezia, Polonia e Paesi Bassi – dove i clienti possono acquistare online un’ampia selezione di prodotti dai più famosi marchi italiani e da migliaia di piccole e medie imprese che, attraverso la piattaforma, raggiungono clienti in tutto il mondo. Le 'Giornate del Made in Italy Digitale' sono promosse congiuntamente dal Ministero degli Affari Esteri, ICE Agenzia e Amazon per la promozione del Made in Italy nel mondo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

