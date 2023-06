2 giugno, Meloni brinda con Mattarella: “Alla Repubblica”

(Adnkronos) – Un brindisi "alla Repubblica". Giorgia Meloni brinda con il capo dello Stato Sergio Mattarella, che la riceve rompendo gli schemi del ricevimento per la festa del 2 giugno, sostando con lei e con le più alte cariche dello Stato sulla terrazza del Quirinale anziché nella coffee house come da tradizione. E' Mattarella che porge un bicchiere di prosecco alla premier, che intitola il brindisi "alla Repubblica". Il presidente della Repubblica accoglie il presidente del Consiglio al ricevimento al Quirinale mostrandole la vista su una bellissima Roma al tramonto dalla terrazza del Quirinale. La premier, accompagnata dal consorte Andrea Giambruno, riconosce dal Colle il suo ufficio alla Camera, e lo indica al Capo dello Stato che le ha mostrato dall'alto del Quirinale Montecitorio. Con loro, sulla terrazza, anche i due presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, e la presidente della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra. Un formato inedito per questo evento – il primo dopo la lunga pausa legata al Covid – visto che solitamente il presidente della Repubblica rimaneva nella coffee house ad attendere il saluto degli ospiti al 'padrone di casa'. Stamani in Moldova, nel pomeriggio a Roma. Eppure la premier sembra non avvertire stanchezza e scherza con tutti al ricevimento per la festa della Repubblica. 'Tampinata' dai cronisti che non si staccano da lei nemmeno per un attimo, dopo aver concesso loro un selfie di gruppo scherza: "Banda di origliatori seriali". Poi incrocia il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo che le presenta la moglie Laura. "Ma sei proprio sicura?", si presenta lei subito pronta alla battuta. Dunque si imbatte nel presidente del Cnel, Renato Brunetta: "Ti vedo carico, combattivo". E i complimenti arrivano anche per il regista Enrico Vanzina: "E' da tanto che non ti vedo, ma ti vedo proprio bene". I giornalisti sono sempre lì, al suo seguito. "Che stai a scrive?", ride a uno del gruppo chiedendo di vedere il taccuino. Arriva la fedelissima Patrizia Scurti per portarla dal vicepremier Antonio Tajani, che l'attende per un colloquio riservato. "Ecco, m'ha salvato – dice Meloni ai cronisti congedandosi – che io sono una chiacchierona…". Meloni lascia poi il Quirinale, dopo essersi intrattenuta a lungo, riservatamente, con il ministro degli Esteri, che la 'scorta' fino all'auto che l'attende nel cortile. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

