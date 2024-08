2 kg in 3 giorni: ecco il risultato della dieta ‘infallibile’ | Chiunque ci ha provato ha ottenuto l’obiettivo

Non perdere tempo dietro ad altre soluzioni fai da te, la dieta efficace per dire addio a 3 kg subito è solo questa.

Se durante le ferie hai preso qualche chilo, niente paura la strategia per dire addio ai cm di troppo esiste e non si tratta nemmeno di fare diete da fame.

Scopri qual è la soluzione per tornare in linea senza troppi sacrifici e rinunce e dimentica il digiuno e gli allenamenti estenuati.

Non servono per forze ore di palestra, esiste un altro modo per poter perdere centimetri e grasso accumulato e avere una forma smagliante. Scopriamo come si fa.

Dieta, come tornare in forma dopo l’estate senza troppe rinunce

Tutti noi, chi più e chi meno, abbiamo accumulato, durante l’estate, qualche chiletto. Con bevande zuccherate, gelati, cene in compagnia, pranzi all’aria aperta e qualche drink in più è naturare ingrassare, ma è anche giusto lasciarsi andare ai piaceri del buon cibo, della tavola e della convivialità una volta all’anno. Tornare in forma però è possibile e la bella notizia è che non è necessario nemmeno fare enormi rinunce per raggiungere questo obiettivo.

Per poter cominciare a sentirsi di nuovo in forma e ritrovare la linea desiderata esiste una regola da seguire. Vediamo qual è il segreto che consente di liberarsi di due o tre kg in poco tempo e senza dover soffrire la fame.

Perdere 2 o 3 kg in poco tempo e senza dover soffrire la fame

Non esistono formule magiche per dimagrire e perdere peso ma è bene sapere che è comunque possibile riuscire a liberarsi dei kg accumulati senza fare molte rinunce. Il trucco è impostare un’alimentazione ipocalorica, in base al proprio fabbisogno energetico personale, e soprattutto prediligere alimenti ricchi di proteine nobili e di fibre. Le fibre infatti hanno un alto potere saziante e e sono povere di calorie. Le proteine invece sono indispensabili per fornire energia e aiutano a formare la massa muscolare a scapito del grasso. Inoltre saziano a lungo evitando i picchi glicemici.

Dunque il consiglio quello di consumare, sempre con moderazione, cibi come cereali integrali e spinaci, verdure a foglia verde e vegetali ricchi di sali minerali, come magnesio e potassio che contribuiscono a garantire una buona dose di sostanze in grado di rafforzare il sistema immunitario e combattere la stanchezza. I cibi proteici consigliati per perdere peso sono prettamente le carni bianche, il pesce e le uova, delle quali si può consumare sia l’albume che il tuorlo.