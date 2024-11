2 persone alla volta: ecco il ristorante più esclusivo del Lazio | Paghi meno di quello che pensi

Se hai provato tanti locali ma quasi nessuno ti ha lasciato un ricordo indelebile, dovresti scoprire il ristorante esclusivo del Lazio.

Non si tratta di un posto come gli altri, con una lunga lista d’attesa, una bella mise en place e un menu con tutte portate a diversi zeri.

Questo luogo è davvero diverso dal solito e non tutti possono accedervi. Anzi, in verità possono entrare solo due persone.

Ha appena due coperti e un solo tavolo a disposizione. Una volta che lo avrai provato vorrai tornarci sempre.

Se cerchi il ristorante più esclusivo del Lazio allora l’indirizzo giusto è solo uno: prendi carta e penna.

Il ristorante più esclusivo del Lazio

Ormai influencer e personalità del mondo dello spettacolo fanno a gara a promuovere posti in cui mangiare e bere bene e chi cerca un posto diverso dal solito, spesso opta proprio per uno di quelli in cui celebrities e volti noti sono soliti andare più spesso. La maggior parte delle persone infatti, ritiene che chi non bada a spesa scelga sempre il meglio. Non è facile però districarsi tra la miriade di nomi di cui si sente parlare. Esistono tantissimi posti più o meno conosciuti e più o meno d’elite.

La regione che ospita la capitale d’Italia è un punto di riferimento per quanto riguarda l’eccellenza in cucina e se cerchi una location diversa da soliti posti affollati allora c’è un indirizzo che non puoi non conoscere. Se ha voglia di scoprire un ristorante esclusivo nel vero senso della parola, allora dovresti assolutamente scoprire un locale del Lazio in cui possono accedere in pochissimi. L’ingresso qui è consentito a massimo due persone alla volta. Segnati il nome e prenota il tuo tavolo, se vuoi vivere un’esperienza unica nel suo genere.

Il posto in cui andare a cena per vivere un’esperienza unica

Il ristorante più esclusivo del Lazio si trova a San Paolo dei Cavalieri a Roma e si chiama Intimo. Si tratta di un home restaurant frequentato anche da molti Vip italiani ma il bello è che ha un solo tavolo.

L’idea dello Chef Riccardo Arcangeletti infatti, sin dal principio è stata quella di cucinare ai suoi clienti come se fossero degli ospiti di casa sua, degli amici per i quali si prepara ogni piatto con amore. Il locale è diventato gettonatissimo e le richieste sono così tante che i gestori hanno aperto di recente una lista d’attesa per soddisfare, un po’ alla volta, tutti coloro che vogliono sedere all’unico tavolo di Intimo.