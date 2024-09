200€ in busta paga: per i lavoratori è una boccata d’ossigeno | Nuovo bonus erogato in automatico

Finalmente è arrivata una buona notizia per i lavoratori italiani: ora rinunce e sacrifici possono aspettare.

Dopo tante misure economiche e fiscali adottate dallo Stato italiano, ora è il momento dell’erogazione di un bonus che farà felici parecchi cittadini.

Stanno per essere accreditati centinaia in più sul conto corrente di queste specifiche categorie di lavoratori, scopri se sei tra i fortunati.

La retribuzione aumenterà di 200 euro. Verifica se sei anche tu titolare del bonus e festeggia il ricco aumento in busta paga.

Lavoratori, la buona notizia sull’aumento retributivo in arrivo

Negli ultimi anni il Governo ha adottato una serie di misure a favore dei lavoratori e, a quanto pare, anche nel prossimo futuro continueranno ad essere erogate agevolazioni e indennità, destinati a chi presenta determinati requisiti reddituali. Grazie ai nuovi incentivi statali, saranno garantiti ad alcuni categorie di lavoratori dei nuovi Bonus. Si tratta dei bonus 2025 che sono stati previsti dallo Stato italiano tramite l’ultima manovra finanziaria. Tra questi ci saranno dei bonus dipendenti 2024 per i lavoratori con figli e l’unificazione della soglia dei fringe benefit sia per chi ha figli che per chi non ne ha, portata a duemila euro per ciascun dipendente.

Questa misura ha lo scopo di invogliare le aziende a offrire ai lavoratori maggiori benefici aziendali, come mensa, telefono e dispositivi, auto ma anche polizze di previdenza e altri vantaggi, con la certezza di riuscire a ricevere un uno sgravio di ben 2000 euro per ciascun lavoratore. Ma c’è anche un altro bonus che è previsto per i prossimi sei mesi, e che fa gola a tanti lavoratori italiani, perché permette di ricevere centinaia di euro, direttamente sul proprio conto corrente e senza fare nulla. Scopriamo di che cosa si tratta.

Bonus di 200 euro in busta paga

Per il prossimo anno verrà introdotto un bonus che prevede l’erogazione di ben 200 euro in più da aggiungere alla busta paga dei lavoratori italiani. La maggiorazione retributiva verrà accreditata in automatico con lo stipendio di luglio per i dipendenti che hanno uno stipendio lordo mensile inferiore o uguale a 2.692 euro, con riferimento alla base imponibile dei contributi.

Dunque, se anche tu hai questi requisiti, non dovrai fare nulla e riceverai in automatico il bonus dello Stato nel cedolino relativo a quel mese, insieme ai trattamenti assistenziali. Tieni conto che il bonus rappresenta un’indennità Una tantum e che per tanto verrà elargito solo assieme alla retribuzione di luglio 2025, come già accaduto nel 2024 e nel 2023.