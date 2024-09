2010.85€ al mese: offerta di lavoro nel Lazio | Possibilità di smart working e contratto indeterminato

Non perdere l’offerta di lavoro nel Lazio che potrebbe cambiarti la vita! Affrettati, hai di tempo fino al 1 ottobre.

Se sei alla ricerca di un nuovo impiego, o vorresti cambiare la tua carriera nella regione che ospita la capitale d’Italia sei nel posto giusto.

Non lasciarti scappare questa occasione, ci sono ancora pochi giorni di tempo per inviare la propria candidatura per iniziare una nuova attività professionale nel Lazio.

A quanto pare, tutti i nuovi assunti potranno guadagnare oltre 2.000 euro al mese, firmare un contratto full time, a tempo indeterminato e lavorare anche in smart working.

Lavoro nel Lazio, l’offerta incredibile per guadagnare oltre 2.000 euro al mese

Trovare lavoro nel Lazio è un sogno che accomuna molti. La regione che ospita la capitale d’Italia infatti, è una delle sedi dove molti italiani, e non solo, vorrebbero vivere e lavorare. Se anche tu sei tra questi e hai già valutato diverse offerte di lavoro nella regione Lazio, allora è arrivata la tua occasione. Si tratta di una nuova ricerca di personale che potrebbe fare proprio al caso tuo.

Tutti coloro che verranno assunti saranno inseriti con un contratto a tempo pieno e indeterminato e la buona notizia è che a selezionare le nuove risorse professionali è il gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a, una realtà solida, punto di riferimento per tutto il sistema di trasporti nazionale. Ora verifica subito se hai già tutte le carte in regola per presentarti alla selezione.

La ricerca di specialisti della contrattualistica per il Gruppo Ferrovie dello Stato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato italiano sta cercando nuovi specialisti della contrattualistica, da inserire nell’ambito legale mercato no captive e societario di Italferr. I nuovi assunti dal Gruppo Fs saranno inseriti con un contratto a tempo indeterminato, full time, che seguirà il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’area contrattuale attività ferroviarie e mobilità. A quanto par, lo stipendio dei nuovi specialisti assunti sarà pari a 28.152 euro all’anno e sarà distribuito su 14 mensilità. La retribuzione dunque prevede 13ª e 14ª mensilità, per un totale di circa 2.010,85 euro al mese.

Se non vuoi lasciarti scappare questa opportunità leggi con attenzioni i richiesti ai candidati:

laurea magistrale o di vecchio ordinamento in giurisprudenza

esperienza pregressa nel settore di almeno due anni

di almeno due anni conoscenza del pacchetto Office

conoscenza della l ingua inglese di livello B2 e conoscenza della lingua francese di livello B1

di livello B2 e conoscenza della di livello B1 ottima conoscenza della contrattualistica internazionale e degli appalti

disponibilità a trasferte sul territorio nazionale e internazionale.

Per inviare la tua candidatura collegati al portale web ufficiale delle Ferrovie dello Stato e visita la sezione Lavora con noi, entro e non oltre il 2 ottobre 2024.