300 abitanti e un antico castello: a un’ora da Roma un borgo da sogno | Bellezza intatta dopo secoli e secoli

Se ami il fascino dei luoghi antichi, dove il tempo sembra essersi fermato non puoi non conoscere questo borgo da sogno vicino Roma.

A pochi passi dalla città eterna sorge una cittadina che si erige su un colle dal panorama mozzafiato. qui tra vicoli e tradizioni tramandate di generazione in generazione, si respira un’aria di pace ineguagliabile.

Storia, bellezza e natura sembrano essersi date appuntamento in questo luogo speciale, dove è possibile far visita a un castello appartenuto a una delle più note famiglie nobiliare, vissuta tra 1176 e il 1506.

Non puoi perderti il borgo da sogno del Fai, dove sorge uno dei castelli medioevali più belli d’Italia: ecco come si chiama e quanto dista da Roma.

Borgo da sogno a pochi passi da Roma

Vicino Roma c’è un un borgo da sogno, un posto speciale che non tutti conoscono, perché è fuori dai circuiti mainstream e dunque in genere non viene incluso negli itinerari turistici. Se vivi nella capitale o se stai programmando una gita nella città eterna però il consiglio è di provare a far visita a questo borgo così speciale, perché di certo sarà uno spettacolo per gli occhi e per il cuore.

Si tratta di una piccola cittadina, di poco più di 300 abitanti, che vivono attorno ad un’antichissimo castello medioevale. La bellezza di questo posto lo rende un luogo che sembra essere immune al passare del tempo, perché il suo fascino è incontrastato. Qui l’atmosfera è magica. Scopriamo dunque dove si trova di preciso e quanto dista da Roma.

La splendida cittadina medioevale che conta meno di 400 abitanti

Il borgo da sogno a pochi passi da Roma si chiama Orvinio si trova nella provincia di Rieti, nel cuore della regione Lazio, sui monti Lucretili. All’ultimo censimento anagrafico, fatto nel 2017, contava appena 394 abitanti. Si tratta di una meta speciale, che merita almeno una visita, perché costituisce una vera e propria eccezione in Italia.

Sorge su un colle dove è stato eretto, tanti anni fa, un bellissimo castello di proprietà del casato dei marchesi Malvezzi Campeggi, nota famiglia nobiliare. Dopo la fine del casato, il catello della città di Orvinio è passato ai monaci benedettini di Santa Maria del Piano e nel XX secolo è stato ristrutturato. Nel 1800 Orvinio è stato parte dello stato pontificio, nonché sede del Governo ed è ancora oggi uno dei borghi più belli d’Italia, protetto dal FAI. Alla piccola cittadina si accede tutt’ora attraversando l’arco costruito nel secolo XI. Per raggiungere Orvinio è sufficiente guidare un’ora e mezza partendo dalla capitale.