4 consigli per scegliere appartamenti in vendita Roma

Alcune delle cose primarie da considerare quando stai per comprare appartamenti in vendita Roma: quanto vuoi/puoi spendere, dove vorresti vivere e che cosa è importante per te come compratore. Ecco alcune domande che potrai porti:

Quanto posso permettermi di spendere?

Ho intenzione di chiedere un prestito?

Quanto ho messo da parte per un acconto?

Posso permettermi il quartiere che ho sempre desiderato?

I prezzi della casa, in questo momento, sono in aumento o in diminuzione?

Quanto dura il mio tragitto casa/lavoro?

La scuola di quel quartiere è adatta ai miei figli?

Ci sono servizi e attività nelle vicinanze?

Una volta che avrai le risposte a queste domande, potrai iniziare la tua ricerca della nuova casa.

4 tips per la selezione di appartamenti in vendita Roma

Controlla il tuo budget

Recati nella tua banca e insieme al tuo consulente controlla tutte le documentazioni che servono in questo caso, affronta i preventivi e metti insieme tutte le carte di cui avrai bisogno per richiedere un prestito.

Scopri che metratura puoi permetterti nel tuo quartiere

La banca che ti darà il prestito, ti dirà in precedenza fino a che tetto di budget potrai arrivare, così avrai una cifra pronta da cui partire per la ricerca e in cui attenerti nella selezione. Fai una lista di priorità, in base a quelli che sono i tuoi bisogni:

Numero di camere e bagni

Metratura

Spazi esterni

Quartiere preferito

Tipologia di casa

Scuole

Pet-friendly

Distanza dal lavoro

Trova un agente immobiliare

Ecco alcune aree in cui l’agente immobiliare può essere indispensabile:

Analisi di mercato: identifica le tendenze del valore della casa, i nuovi sviluppi, la domanda dell’acquirente e lo stato generale del mercato

Prezzo di offerta: determina quanto vale una casa e raccomanda un importo di offerta iniziale competitivo

Negoziazione: sa quando discutere per ottenere un prezzo più basso e come negoziare contingenze e riparazioni

Familiarità sul quartiere: ha consigli utili sul quartiere e le scuole della zona

Raccomandazioni professionali: fornisce riferimenti per un servizio di prestito di fiducia, avvocato, ristrutturatore o altri fornitori

Esperienza: semplifica il processo, tenendo conto delle date di scadenza e supervisionando i documenti.

Inizia la ricerca

Una volta che avrai iniziato a vedere dal vivo le soluzioni stai attento a questi aspetti:

Difetti strutturali

Pressione dell’acqua (accendi rubinetti e soffioni)

Problemi elettrici (prova gli interruttori della luce)

Funzionalità e ritenzione di calore di porte e finestre

Tetto e qualità esterna

Rumore dal vicinato o dal traffico.

