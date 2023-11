4 novembre, Mattarella: “Grati alle Forze Armate, sostegno alle Istituzioni e alla pace”

(Adnkronos) – "L’Esercito italiano la Marina militare, l’Aeronautica militare, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza sorreggono la salvaguardia delle nostre libere istituzioni e la vocazione dell’Italia a vivere in pace, offrendo una risposta di concordia e affidabilità nella difesa dei diritti di ogni cittadino". Così oggi 4 novembre 2023 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione della Festa dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze armate.

"È un sentimento – prosegue il Capo dello Stato – che si esprime e si moltiplica con il contributo di valore che le Forze Armate forniscono alle missioni delle Nazioni unite, dell'Unione europea e della Nato, mettendo a disposizione, su mandato del Parlamento e del Governo, la competenza e la dedizione dei militari italiani. Il contesto internazionale nel quale la Repubblica dispiega la sua azione rende più che mai prezioso il loro apporto". "Alla base dell'impegno degli appartenenti alle Forze Armate è il giuramento prestato alla bandiera, alla Repubblica e ai principi della Costituzione, per adempiere con disciplina ed onore alle funzioni pubbliche affidate a ciascuno. Soldati, marinai, avieri, carabinieri, finanzieri e personale civile della Difesa, il vostro lavoro quotidiano -conclude Mattarella- è essenziale per l'avvenire sicuro e pacifico della nostra comunità e della più ampia comunità internazionale. La Repubblica vi è grata". Il Presidente della Repubblica accompagnato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, insieme alle più alte cariche civili e militari, ha reso omaggio al Milite ignoto all'Altare della Patria, in occasione della Festa dell'Unità nazionale – Giornata delle Forze Armate. Il Capo dello Stato ha deposto una corona d'alloro, quindi, dopo l'esecuzione del Silenzio, la cerimonia si è conclusa con il passaggio delle Frecce tricolori.

