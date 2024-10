400 abitanti arroccati su una rupe | Ecco il borgo più incredibile del Lazio: è molto più antico di Roma

Questo borgo di sole 400 anime, a pochissimi km di distanza dalla città di Roma, merita di essere esplorato con attenzione…

In prossimità di Roma, c’è un piccolo borgo che sembra essere uscito da un racconto dei fratelli Grimm per quanto è incantevole e fiabesco. Infatti, è formato da un pochino di casette sparse su una rupe silenziosa che avvolge il paesaggio circostante diffondendo un’atmosfera di grande fascino.

In questo posto si può fare un giro nel passato pre-industriale quando la vita seguiva ancora i ritmi naturali e non ci si affannava dietro le cose. In questo posto vivono meno di 400 abitanti ed è veramente incredibile.

Si trova nelle colline del Lazio e merita di essere scoperto da tutti coloro che amano i luoghi poco battuti dal turismo di massa.

Basta semplicemente immaginare un piccolo paesino con tante strade intrecciate tra di loro, costellato ai bordi da porte di legno con dei disegni intarsiati, balconi carichi di vasi fiorati e piccoli angoli da cui ammirare il panorama circostante. Un piccolo paradiso da non sottovalutare se state cercando un posto dove trascorrere un finesettimana di relax.

Borgo nel Lazio da non perdere

Questo borgo di soli 400 abitanti è davvero incredibile. Il posto in questione è costruito in pietra, in una posizione arroccata su una rupe. Proprio per questo per secoli il paese ha resistito agli invasori. La cittadina è più antica persino di Roma. Se si passeggia tra le sue strade, si percepisce il fascino particolare della sua storia. Infatti, ha conservato un certo appeal medievale. La comunità del posto, molto piccola, è estremamente accogliente.

Inoltre, ha deciso di mantenere vive alcune tradizioni secolari e di creare un fitto calendario di feste e celebrazioni proprio per non disperdere il suo patrimonio folcloristico. Questo borgo è sicuramente meno conosciuto rispetto ad altre città del Lazio decisamente più turistiche ed affollate. Tuttavia, merita veramente di essere visitata. Ha delle radici che affondano in un’epoca pre-romana. Deve il suo sviluppo alle prime popolazioni italiche che si stabilirono qui a partire dall’età del bronzo. Infatti, sono stati ritrovati degli importanti reperti archeologici nei dintorni della città.

Ecco qual è questo affascinante borgo

Il borgo di cui vi stiamo parlando è Canterano. La cittadina ha una storia millenaria e incanta i visitatori con i suoi paesaggi da mozzare il fiato. Inoltre, proprio in virtù della sua ricchezza culturale, permette ai visitatori di scoprire molto sulle civiltà che hanno abitato questi posti.

Essendo meno turistica, ha anche mantenuto una maggiore aura di autenticità. Una nota di merito ha anche la ricca tradizione culinaria. Qui è possibile mangiare piatti semplici e genuini.