5 centenarie per 900 abitanti, è record a Sant’Ambrogio sul Garigliano

Sant’Ambrogio sul Garigliano, un piccolo paese nella Valle dei Santi con circa 900 abitanti, detiene un record particolare: è il comune con la maggiore longevità, ma esclusivamente per le donne. In questo angolo del mondo, le donne vivono più a lungo, con cinque delle residenti che hanno superato il traguardo del secolo di vita. Di queste, tre hanno addirittura superato i 100 anni.

Auguri zia Giovannina!

L’ultima centenaria festeggiata è stata zia Giovannina, al secolo Giovanna Rossi, che ha celebrato il suo centesimo compleanno domenica scorsa. La comunità, guidata con orgoglio dal sindaco Sergio Messore, ha celebrato l’evento con grande entusiasmo. “Nel nostro paese, abbiamo la più alta concentrazione di centenarie, un primato di cui siamo molto orgogliosi,” afferma.

Zia Giovannina, che vive vicino al primo cittadino, è ‘figlioccia’ della più anziana del paese, zia Carmina, che si avvicina ai 104 anni. La lista delle centenarie di Sant’Ambrogio comprende anche Fortunata, che ha compiuto 100 anni lo scorso luglio, Maria Carmina e Maria Stella, entrambe di 101 anni. La causa di questa longevità rimane un mistero, ma è noto che tutte queste donne hanno vissuto vite segnate da sacrifici e sfide.

La memoria storica dei loro ricordi

Le centenarie di Sant’Ambrogio raccontano con dettagli vividi le difficoltà affrontate durante la guerra e il dopoguerra, inclusa la fame e la povertà. Tuttavia, la loro forza, determinazione e resilienza sono rimaste intatte, costituendo una parte fondamentale della loro identità.

Oggi, queste donne continuano a raccontare le loro esperienze ai nipoti, condividendo le loro storie di sopravvivenza e speranza. Fortunata, ad esempio, continua a dedicarsi alla cucina per la sua famiglia, preparando pizze fritte e pasta all’uovo, sue specialità.

Nonna Carmina, che compirà 104 anni il prossimo 3 ottobre, ha lavorato nei campi tutta la vita insieme al marito Rocco, deceduto a 95 anni. La nipote Lina descrive Carmina come completamente autonoma e con una memoria eccezionale. “Nonna prega tutto il giorno e recita rosari per tutti, chiedendo pace per il mondo,” racconta Lina.

Anche zia Giovannina, l’ultima centenaria festeggiata, ha dedicato la sua vita alla famiglia. “Non so se esista un altro paese nella provincia di Frosinone con un record simile di cinque centenarie,” dice il sindaco Sergio Messore, sottolineando che questo potrebbe essere un vero e proprio record. Un altro comune della provincia, Sant’Elia, aveva registrato un record simile qualche anno fa, con quattro ultracentenarie.