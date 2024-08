5000€ di bonus, se risiedi qui da almeno 2 anni puoi incassarlo | Ad affermarlo è la Legge: corri a fare richiesta

In un periodo di difficoltà economica come questo, una misura assistenziale del genere può cambiare in meglio la vita delle persone

Da circa due anni e mezzo ormai, da quando ha avuto inizio il conflitto tra Russia e Ucraina, l’intera Europa occidentale è entrata in una crisi e in un periodo di grave incertezza come non si vedevano dagli anni immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale.

Come al solito è l’economia a soffrire più di tutti gli altri settori e di conseguenza sono le classi sociali meno abbienti ad esserne più direttamente coinvolte. Dal 2022 ad oggi però, soprattutto in Italia, i governi nazionali e locali hanno assunto alcuni provvedimenti in grado di alleggerire, in parte, gli effetti della crisi.

Ancora prima del conflitto russo-ucraino il governo italiano, in occasione della crisi pandemica causata dal Covid-19, in più occasioni ha elargito una serie di bonus da centinaia di euro di cui hanno beneficiato milioni di cittadini.

Queste misure, seppur apprezzabili e in gran parte condivisibili, non sono bastate a risolvere problematiche di vitale importanza per milioni di famiglie e soprattutto ad alimentare in loro nuove speranze per il futuro.

5000 euro di bonus, ora si possono avere: ecco come

Proprio a causa delle tante, troppe incertezze relative ai prossimi anni, il tasso di natalità si è drammaticamente ridotto: le giovani coppie che desiderano avere figli sono frenate da una crisi economica destinata, ad occhio e croce, a durare ancora a lungo.

Per questo motivo alcune regioni, in particolare quelle a Statuto speciale, sono corse ai ripari co l’approvazione di misure tese a favorire le famiglie che puntino ad avere bambini. Tra queste la provincia autonoma di Trento che ha varato un bonus di ben 5000 euro per la nascita di un eventuale terzo figlio.

5000 euro, il bonus è a portata di mano: i due requisiti per ottenerlo

In queste ultime settimane però è arrivata la proposta di estendere la concessione del bonus anche al primo figlio. I requisiti che si devono avere per ottenere i 5000 euro in questione sono due: risiedere in Trentino da almeno due anni e denunciare un reddito complessivo non superiore ai 50mila euro

La cifra, è doveroso sottolinearlo, comprende non solo il reddito di chi ne fa richiesta, ma dell’intero nucleo familiare. Come si vede una realtà locale all’avanguardia come il Trentino Alto Adige viene incontri alle giovani famiglie: la speranza è questo tipo di provvedimenti si estenda a livello nazionale.