6500€ di bonus, la data di scadenza è UFFICIALE | Non aspettare per fare richiesta: spetta a tutti nessuno escluso

Bonus, la nuova agevolazione dello Stato che dà diritto a ben 6.500 euro

Da alcuni anni a questa parte il governo italiano ha erogato una serie di bonus, al fine di offrire alle fasce della popolazione più in difficoltà delle detrazioni fiscali o delle indennità erogate una tantum. A questi si è aggiunto un bonus confermato sia per il 2023 che per l’anno in corso, che continua a far gola a moltissime famiglie italiane.

I vantaggi del bonus sono rappresentati dalla possibilità di portare in deduzione il 50 % delle spese sostenute per acquisti specifici legati alla casa. Il bonus però sta per scadere, dunque se non vuoi trovarti fuori dalla lista dei beneficiari che potranno averne diritto, verifica subito le condizioni e i requisiti per fare domanda.

Come funziona ed entro quando farne richiesta

Il bonus in questione è il cosiddetto Bonus Elettrodomestici e mobili, che si concretizza in una detrazione Irpef sull’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati a un immobile in ristrutturazione. Si può beneficiare di questo bonus sia per l’acquisto, il trasporto e il montaggio di mobili che di elettrodomestici nuovi di classe energetica elevata. Si può dunque approfittare del bonus per l’acquisto di frigoriferi, forni, lavatrici, lavastoviglie, stufe, condizionatori, ventilatori, ma anche letti e materassi, armadi e librerie, divani, lampade, tavoli. Il bonus mobili non è valido per l’acquisto di rivestimenti, dunque piastrelle e parquet, tessili e altri complementi di arredo.

Indipendentemente dall’importo speso, si può usufruire di una detrazione pari al 50% di un massimo di 8.000 € per lo scorso anno scorso, e del 50 % di 5.000 € per l’anno corrente, dunque in totale si può riuscire a portare in detrazione circa 6.500 € massimo. L’agevolazione sul pagamento dell’imposta sul reddito per le persone fisiche è valida per mobili ed elettrodomestici acquistati entro il 31 dicembre 2024. Per poter ricevere il bonus mobili ed elettrodomestici, in fase di dichiarazione di redditi, è di fondamentale importanza che il pagamento degli stessi sia stato fatto con uno strumento tracciabile ovvero non contanti né con assegno bancario, ma con carta di debito, carta di credito oppure con bonifico bancario.