7 kg spariti in un lampo: perdere peso non è mai stato così facile | In meno di un mese risultati garantiti

Lascia perdere le diete miracolose, il metodo che ti permette davvero di perdere 7 kg senza riprenderli più è solo questo.

Non ti fidare dei fantomatici esperti di nutrizione, che ti consigliano di chiudere a chiave il frigo e di seguire piani alimentari da fame.

Se fai troppe rinunce potresti non ottenere i risultati sperati ma se invece metti in atto i comportamenti giusti potrai perdere 7 kg senza più tornare al peso attuale.

La strategia efficace per perdere peso, e dire addio per sempre a 7 kg ha un piccolo segreto. Scoprilo e preparati a sfoggiare una forma smagliante.

Se smetti di mangiare fai un danno al tuo organismo! Impara le sane regole, da mettere in pratica, a tavola e non solo, per dimagrire e restare in forma in modo sano.

Perdere 7 kg, la strategia giusta per dimagrire e restare in forma

Dimagrire e restare in forma è diventato un obiettivo che accomuna sempre più persone. Non ci sono dubbi infatti, che sia aumentata l’attenzione verso l’alimentazione sana ed equilibrata e anche verso la forma fisica, non solo come scopo estetico ma anche come risultato di benessere a 360°. Per questo motivo alcuni vogliono perdere peso per stare meglio e altri per sentirsi bene.

Qualunque sia l’obiettivo, chi cerca di dimagrire può incappare spesso in fantomatici guru dell’alimentazione, che suggeriscono di assumere sostitutivi dei pasti, digiunare o propongono altre soluzioni drastiche. In realtà per perdere peso e per mantenere poi la forma fisica ottenuta, attraverso il dimagrimento, occorre seguire poche e semplici regole, molto importanti. Vediamo quali sono.

I comportamenti e le abitudini per liberarti del peso in eccesso

Se vuoi perdere peso, dovresti cercare innanzitutto di porti l’obiettivo di ridurre lo stress quotidiano. Lo stress fa sì che il tuo organismo rilasci un ormone chiamato cortisolo, che non ti aiuta nella perdita di peso e che, anzi, causa gonfiore. A questo aspetto è connesso anche quello del riposo. Occorre infatti dormire un numero sufficiente di ore, e soprattutto riposare bene per poter agevolare il processo di dimagrimento. Una cosa molto importante da fare è anche tenere traccia di tutto quello che si mangia, senza trasformare questa abitudine in un’ossessione. Appuntare su un quaderno o su un App le calorie e i cibi ingeriti serve ad avere contezza dell’apporto energetico giornaliero.

Inoltre, non bisogna provare a dimagrire eliminando una categoria di alimenti e occorre rispettare un giusto apporto e soprattutto dei macronutrienti, ovvero carboidrati, proteine e grassi. Infine, è importante non saltare i pasti, anzi consumano dai a quattro ai cinque piccoli pasti al giorno, per tenere a bada la fame e non incorrere in episodi di cali di zuccheri e mancanza di energia o abbuffate.