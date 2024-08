730, barra questa casella e ricevi il bonus | ‘Viene erogato in automatico’: centinaia di euro subito sul conto

Centinaia di euro per chi barra questa casella nel 730: è tutto vero

Non sono anni facili, per gli italiani: l’inflazione si fa sentire a tutti i livelli e, quando ci si reca al supermercato per fare la spesa, è facile notare come, rispetto a qualche tempo fa, i prezzi dei beni di prima necessità siano schizzati alle stelle.

Questo comporta una grande fatica per le famiglie italiane, soprattutto considerando anche il fatto che dall’altro lato gli stipendi e in generale le entrate economiche sono sempre uguali a sé stesse, quindi a fine mese si arriva con meno soldi.

Oggi, però, vi diamo un consiglio che vi permetterà di tirare un sospiro di sollievo. Mentre compilate il modello 730, barrate questa casella: vi arriveranno subito tantissimi soldi.

152 euro per ogni figlio che studia

Il governo ha deciso di sostenere le famiglie che hanno dei figli che studiano, così da sostenerle nel garantire loro un futuro solido e soddisfacente e permettere a tutti di vivere più serenamente gli oneri di questo tipo. Per ottenere questa somma non si deve presentare alcuna domanda specifica: è sufficiente infatti inserire nel quadro E del modello 730/2024, dedicato alle spese e agli oneri, quelli sostenuti per l’istruzione. Importante è anche fare attenzione che queste spese siano in detrazione: per ogni figlio che studia, infatti, si può detrarre una spesa massima di 800 euro.

Questo bonus spetta ai genitori di figli iscritti alla scuola dell’infanzia, all’elementare o alla media, così come alla superiore. Per l’università, invece, si devono controllare i bandi del comune di residenza e dell’istituto specifico. Per ottenere il bonus e la detrazione è importante che tutti i pagamenti effettuati siano tracciabili e che si conservino i documenti: rientrano nella detrazione le gite scolastiche, la mensa e il trasporto, i corsi pomeridiani, l’assicurazione scolastica e le spese di iscrizione.

Come ottenere la detrazione

Quando si hanno tutti i documenti necessari, in sede di compilazione del modello 730/2024 si devono segnare queste spese nel quadro E, usando il codice 12 dal rigo E8 al rigo E12, sommando tutte le spese sostenute per ogni figlio e usando un rigo per ognuno. Sul totale si applicherà la detrazione IRPEF del 19%.

Facendo un esempio, se il totale delle spese per l’istruzione del primo figlio è di 800 euro (che è la soglia massima a cui si applica il bonus), la detrazione è di 152 euro. Nel caso in cui invece il totale sia pari a 260 euro, allora si recupereranno 49,40 euro.