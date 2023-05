75 anni del Senato, il post di Gianni Morandi dopo le celebrazioni

(Adnkronos) – "8 maggio. L’aula del Senato si è svuotata, le voci, la musica, gli applausi si sono spenti, l’emozione ha lasciato tracce nel nostro cuore…". Inizia così il post di Gianni Morandi che oggi era al Senato in occasione del 75esimo anniversario della prima seduta di Palazzo Madama. Morandi ha acceso l'Aula con 'Fatti mandare dalla mamma' e nel corso della sua esibizione ha cantato, tra gli altri brani, 'C'era un ragazzo', canzone del 1966. "È stata una mattinata intensa e cantare qui, in questo contesto, una esperienza unica e irripetibile – scrive Gianni Morandi – Si sono celebrati i 75 anni del Senato, con le più alte cariche dello Stato, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente del Consiglio dei ministri e altre autorità. Mi sono sentito onorato per l’invito, ho cantato l’Inno Italiano e poi qualche canzone delle mie… Ci sono stati momenti di commozione, felice di esserci, insieme ad Anna". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

