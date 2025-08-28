8 Settembre, tornano gli School Days: MagicLand presenta l’edizione 2026 della “Scuola senza pareti”

Lunedì 8 settembre 2025, MagicLand ospiterà un Open Day esclusivo dedicato alla presentazione degli School Days 2026, l’evento educativo che trasforma il parco divertimenti più grande del Centro‑Sud Italia nella più grande “Scuola senza Pareti” d’Italia.

Un evento d’anteprima per pianificare il nuovo anno scolastico

Rivolto a sindaci, vicesindaci, assessori all’istruzione, dirigenti scolastici, vicepresidi e docenti, questo appuntamento rappresenta un’occasione preziosa: scoprire in anteprima tutti i progetti e le novità da inserire fin da subito nella programmazione del nuovo anno scolastico.

L'evento anticipa l'appuntamento vero e proprio: gli School Days 2026 si svolgeranno il 13 e 14 maggio 2026, offrendo un'esperienza educativa dinamica e coinvolgente.

Storia e obiettivi degli School Days a MagicLand: educare divertendo

Il concept degli School Days è semplice ma potente: unire formazione e divertimento attraverso un modello innovativo di apprendimento esperienziale. Grazie a laboratori interattivi, esperienze immersive e percorsi didattici integrati alle attrazioni del parco, l'evento trasforma l'ambiente di MagicLand in una scuola viva e memorabile, capace di lasciare un segno profondo nei partecipanti.

I protagonisti: forze dell’ordine e contesti educativi a portata di mano

Una delle cifre distintive di questa iniziativa è la collaborazione con le Forze dell’Ordine—Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Guardia Costiera e Polizia Locale—che metteranno in campo mezzi, unità operative, dimostrazioni dal vivo, spazi interattivi e confronti diretti con studenti e docenti.

L'edizione 2026 introdurrà anche le Forze Armate, con la partecipazione dell'Esercito Italiano e dell'Aeronautica Militare, arricchendo ulteriormente il programma con contenuti formativi e simbolici di grande impatto.

Tematiche al centro: valori civici in primo piano

Il cuore educativo dell’evento si esprime attraverso laboratori e attività didattiche incentrate su temi di forte rilevanza sociale: legalità, sicurezza stradale, ambiente, cittadinanza attiva, bullismo e cyberbullismo, inclusione e rispetto. Si tratta di contenuti pensati per stimolare la riflessione, il confronto e il coinvolgimento emotivo, rendendo l’apprendimento autentico.

Le parole dell’ideatrice: visione e ispirazione

Milena Pagani, ideatrice e coordinatrice del progetto, sintetizza così l’anima dell’iniziativa: “L’Open Day rappresenta molto più di una semplice presentazione: è un momento autentico di incontro, ispirazione e visione condivisa. Offriamo a Istituzioni Territoriali e Rappresentanti del Mondo Scolastico l’opportunità di toccare con mano un progetto che unisce formazione attiva, valori civici profondi e un coinvolgimento emotivo raro, potente. È in giornate come questa che nasce davvero la scuola del futuro: una scuola viva, aperta, che lascia il segno nel cuore e nella mente di chi la vive.”

Iscrizioni: come partecipare

Chi desidera partecipare all’Open Day dell’8 settembre deve registrarsi entro il 3 settembre inviando una mail a scuola@magicland.it. Tutti i dettagli relativi al programma, alle modalità e ai contenuti sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento.

Un format che guarda al futuro della scuola

Gli School Days 2026 a MagicLand rappresentano un format educativo originale e in continua evoluzione. Un ponte tra istituzioni, scuole e società civile, capace di generare apprendimento attivo, emozione e consapevolezza civica. Il dialogo tra formazione e gioco, tra istituzioni e giovani, trova qui una delle sue espressioni più vive e concrete: un vero laboratorio di futuro, dove la scuola diventa esperienza, comunità e ispirazione.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale https://magicland.it/it/landing/schoolday

© Riproduzione riservata