82° anniversario dello Sbarco: Nettuno ricorda e chiede pace nel nome dell’Europa

Il 22 gennaio scorso, Nettuno è tornata a guardare il mare con la memoria lunga della storia. L'82° anniversario dello Sbarco alleato (Operazione Shingle) si è tradotto in una giornata di commemorazioni che, oltre al doveroso omaggio ai Caduti, ha fatto emergere un messaggio netto: la pace non è un fatto acquisito, richiede scelte, responsabilità, educazione. Un tono avvertito con forza anche per l'attualità internazionale, richiamata in modo esplicito negli interventi istituzionali.

Nettuno, Piazza Cesare Battisti: il rito civile che unisce memoria e presente

Dopo la prima parte delle celebrazioni ad Anzio, le autorità militari, civili e politiche hanno raggiunto Nettuno, dove la cerimonia si è svolta in Piazza Cesare Battisti, davanti al Monumento ai Caduti. Il programma della giornata – scandito per tappe – ha previsto anche l’omaggio al Cimitero americano nel primo pomeriggio, a conferma di un legame storico che da decenni passa per questo tratto di litorale laziale.

In piazza, la cornice è stata quella delle grandi occasioni: i gonfaloni, le rappresentanze, le associazioni d'arma, i reparti schierati. La deposizione della corona ai piedi del Monumento ai Caduti ha segnato il momento più solenne, con i "presentat-arm" a scandire i passaggi formali. Nella ritualità, però, non c'era automatismo: il senso della cerimonia è apparso legato a un punto essenziale, il dovere delle istituzioni di tenere insieme ricordo e futuro, storia e coscienza civile.

Le autorità e il richiamo alla pace: il messaggio che supera la cerimonia

La presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, annunciata nei giorni precedenti e confermata nel comunicato della Farnesina, ha dato un rilievo ulteriore all'evento. Il ministro ha partecipato alle celebrazioni previste ad Anzio e Nettuno per l'82° anniversario dello Sbarco alleato, sottolineando il valore dello snodo storico che portò, nei mesi successivi, alla liberazione di Roma e al consolidamento di un orizzonte democratico in Europa.

Accanto al livello istituzionale, ha colpito la scelta di rivolgersi anche ai più giovani, presenti con la scuola e con realtà cittadine: l’idea che la pace si costruisca pure nei comportamenti quotidiani, nel rispetto dell’altro, nella capacità di dialogo, è entrata nel cuore della commemorazione senza trasformarla in comizio. È un passaggio che parla al territorio, alle famiglie, alla scuola, perché mette in fila un concetto semplice: la memoria non è museo, è educazione civica.

Il Cimitero americano: Nettuno come luogo di lutto e gratitudine

Il percorso della giornata ha incluso l’omaggio al Sicily–Rome American Cemetery and Memorial, a Nettuno, luogo che custodisce migliaia di sepolture di militari statunitensi caduti nelle operazioni in Italia. Il sito, amministrato dall’American Battle Monuments Commission, è stato dedicato nel 1956 ed è divenuto, negli anni, un riferimento internazionale per familiari, delegazioni e visitatori.

Il colpo d’occhio del campo di lapidi bianche, l’ordine geometrico, il silenzio del complesso monumentale rendono tangibile ciò che spesso la retorica consuma: il costo umano della guerra. Ed è anche per questo che le celebrazioni sul litorale non possono ridursi a una ricorrenza. Nettuno e Anzio, segnate dai combattimenti del 1944, portano ancora addosso la memoria delle sofferenze civili, degli sfollamenti, delle case colpite, della paura.

Perché l’82° anniversario parla al Lazio di oggi

Il valore istituzionale dell’evento si misura anche nella capacità di offrire una bussola al presente. La commemorazione dello Sbarco non riguarda soltanto la storia militare, ma la storia sociale del territorio: ricostruzione, identità civile, rapporto con gli alleati, riconoscenza e consapevolezza. In un’epoca in cui i conflitti tornano a occupare le cronache, la giornata del 22 gennaio a Nettuno ha ribadito un dato: la pace nasce da scelte politiche, certo, ma vive anche di cultura, scuola, responsabilità individuale.

Ecco perché le istituzioni locali e nazionali, le forze armate e le realtà associative continuano a investire in questa ricorrenza. Non per ripetere parole, ma per tenere aperta una domanda: cosa facciamo, oggi, perché il sacrificio di allora non sia ricordato soltanto con una corona.