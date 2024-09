900€ di bonus, lo Stato presenta un nuovo incentivo | Puoi riscuoterlo tutti i mesi: verifica subito se ti spetta

Preparati a ricevere il nuovo Bonus del Governo: ecco come fare a richiedere l’incentivo statale e quando verrà erogato.

Lo Stato italiano sta per accreditare 900 euro di bonus ai cittadini che rispecchiano determinati requisiti, controlla se tu ne sei in possesso e come fare a presentare la domanda.

L’incentivo verrà erogato ogni mese e lo riceveranno prima coloro che ne hanno fatto richiesta negli anni precedenti senza riuscire a ottenerlo.

A ottenere l’indennità saranno solo coloro che sono iscritti già nelle liste dello scorso anno, o che faranno domanda al Governo per il 2024. Scopriamo i dettagli e la natura della nuova misura statale.

Bonus, il nuovo incentivo statale che dà diritto a ben 900 euro

Il Governo italiano ha introdotto una serie di misure volte ad alleggerire il carico fiscale dei cittadini italiani in difficoltà economiche, e ha anche pensato di introdurre delle indennità destinate alla fascia di popolazione meno abbiente. Nell’ottica dei sostegni alla popolazione, ora lo Stato diversi anni fa ha introdotto anche un incentivo speciale, che consente di ricevere circa 900 euro di bonus, riservato ai soggetti che presentano specifiche forme di invalidità.

La misura sarà rinnovata anche quest’anno e ottenere il bonus per primi saranno coloro che hanno presentato richiesta al servizio di accompagnamento senza ottenerlo. Dunque non farti scappare questa ghiotta occasione, verifica subito se hai i requisiti per fare richiesta e corri presentare la tua domanda.

A chi è destinata la misura economica introdotta dal Governo

Attraverso la Legge numero 288 del 2002 “Provvidenze in favore dei grandi invalidi” lo Stato italiano ha introdotto un’agevolazione particolare, destinata ai cittadini con invalidità. Cerchiamo di fare chiarezza per capire chi sono i destinatari della misura del Governo oggi.

L’agevolazione sarà di 878 euro al mese e, come specificato dalla normativa, è rivolta ai grandi invalidi, cioè coloro i quali sono affetti da specifiche patologie mediche, ovvero:

cecità bilaterale assoluta e permanente;

lesioni al sistema nervoso centrale con paralisi totale degli arti inferiori e paralisi vescicale e rettale;

alterazioni mentali;

perdita degli arti superiori o delle due mani;

disarticolazione o amputazione delle cosce con impossibilità di applicazione di protesi.

Chi ha già percepito l’indennità nel 2023 riceverà il bonus in automatico. Chi invece non rientra nell’elenco degli aventi diritto relativo allo scorso anno deve presentare una specifica domanda per il 2024, che va inoltrata tramite PEC all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dcst.dag@pec.mef.gov.it. Nel caso di richieste pervenute da parte di Enti l’indirizzo a cui inoltrare la richiesta è quello PEI, Posta Elettronica Certificata Istituzionale, protocollodcst.dag@mef.gov.it.