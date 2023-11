A. Benetton, ‘Italia avrà ruolo chiave per innovazione sostenibile in Europa’

(Adnkronos) – "L’Italia avrà un ruolo chiave nello sviluppo dell’innovazione sostenibile in Europa e come imprenditori abbiamo il dovere di credere nelle straordinarie potenzialità dei giovani talenti italiani che hanno bisogno di guardare al futuro con fiducia". Lo afferma Alessandro Benetton, promotore del progetto 2100 Venturs, nuova iniziativa dedicata a startup e giovani founder italiani ed europei. "Dobbiamo essere consapevoli della forza delle nostre imprese e dell’esistenza tra noi di tanti giovani imprenditori incredibilmente talentuosi – evidenzia ancora Benetton -. 2100 Ventures nasce proprio per aumentare le probabilità di successo di questi giovani imprenditori che sognano in grande e sfidano le difficoltà con ostinato ottimismo". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

