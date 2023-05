Bolsena torna a vestirsi di colori per l’attesa Festa delle Ortensie. Dal 16 al 18 giugno, nel borgo in provincia di Viterbo, si rinnova l’appuntamento con uno degli eventi più attesi della Tuscia, il primo che apre la stagione estiva. Quest’anno la ricorrenza è ancora più importante poiché si celebra la venticinquesima edizione.

Non solo fiori e piante anche prodotti enogastronomici

Saranno tre giorni a contatto con la natura in un ambiente incontaminato e, allo stesso tempo, ricco di testimonianze artistiche, archeologiche, storiche oltre che di prodotti enogastronomici.

La Festa delle Ortensie sarà allestita in una cornice d’eccezione, che si snoda da viale Colesanti, la via principale di Bolsena caratterizzata da platani secolari e spettacolari piante di ortensie, e le sponde del lago vulcanico più grande d’Europa.

Organizzata dal Comune di Bolsena, dall’Associazione Amici delle Ortensie e dalla Proloco, la manifestazione è diventata ormai un punto di riferimento per tutti gli appassionati del settore, tanto da richiamare espositori da tutta Italia.

Esposte anche altre piante rare e insolite

In mostra anche altre piante rare e insolite, anche se la protagonista principale, ovviamente, sarà l’ortensia, presente in molteplici specie e con esemplari rari e da collezione.

L’obiettivo dell’ iniziativa è proprio quello di valorizzare e divulgare la conoscenza di questi splendidi fiori conosciuti anche come “hydrangee”, arrivati a Bolsena intorno al 1900.

Qui, grazie al terreno di origine vulcanica, hanno trovato un habitat particolarmente favorevole e oggi se ne contano circa 120 varietà diverse.

Intorno alla metà di giugno è il momento di massima fioritura, e nei giorni della festa si potrà così godere di un colpo d’occhio straordinario di grande suggestione.

L’appuntamento con la Festa delle Ortensie è dal 16 al 18 giugno a Bolsena.

Info Ufficio Turistico Bolsena 0761 799923 – 3386099793.

Raggiungere Bolsena con treno, autobus e auto

Le stazioni ferroviarie più vicine a Bolsena sono quella di Viterbo (30 km), Orvieto (24 km) e quella di Montefiascone-Zepponami (16 km). Da queste stazioni ferroviarie è possibile trovare autobus di linea che portano direttamente al centro di Bolsena.

Bolsena è ben collegata con la rete di trasporto regionale Cotral, da tutte le località si raggiunge il borgo medievale con corse dirette o con cambio. Da Roma partono pullman della Cotral dalla stazione di Saxa Rubra con cambo a Viterbo. Da Orvieto si parte da Piazza Cahen e Piazzale FFSS Orvieto Scalo.

Se raggiungi Bolsena in auto, puoi viaggiare prendendo l’autostrada oppure le strade statali.

Dall’autostrada del Sole (A1), uscita al casello di Orvieto, prosegui la Strada Umbro Casentinese per circa 24 chilometri.

Dall’autostrada del Sole (A1), uscita al casello di Orte, superstrada per Viterbo, poi S.S Cassia direzione Siena (Km 30 + 30).

Sulla via Cassia a 112 km sia da Roma che da Siena.

Dalla via Aurelia, uscita Montalto di Castro (60km) direzione Canino, Valentano.

Da Viterbo sulla via Cassia percorrendo 30 chilometri.

