A caccia dei “Campanellari” nel Tridente: truffe per 1000 euro all’ora e l’ombra dei clan

A Roma, nelle zone più frequentate dai turisti, un fenomeno che sembrava appartenere ad un passato lontano è ritornato prepotentemente alla ribalta: i “campanellari”. Il vecchio gioco delle “tre campanelle”, che sfrutta l’illusione ottica per truffare ignari passanti, intasca guadagni straordinari. Sono in molti a cadere nella trappola, sedotti dalla possibilità di una vincita facile. Tuttavia, la promessa è ingannevole fin dall’inizio: la pallina sotto le campanelle non c’è mai, ed è proprio questo il tranello che inganna i più ingenui.

Come i campanellari attirano i polli

Sotto le insegne del lusso delle vie del Tridente, tra brand famosi e monumenti storici, si nasconde dunque un’attività criminale ben organizzata, composta principalmente da commilitoni di origini rumene e romene. Questi gruppi operano con una precisione quasi teatrale: ogni membro ha un ruolo specifico, dai manovratori di campanelle agli imbonitori che fingono di vincere per attirare nuovi “polli”. Un mondo parallelo che si nasconde in piena vista, e che ci racconta molto dei tempi moderni e della fragilità percepita della legalità.

Le forze dell’ordine, consapevoli del rischio che questo fenomeno comporta, hanno intensificato le operazioni di contrasto. La compagnia dei Carabinieri di Roma Centro ha messo in campo una task force in borghese dedicata esclusivamente a sradicare queste truffe. Tuttavia, il compito non è semplice: i malviventi riescono spesso a sfuggire grazie all’ausilio di vedette che si confondono tra i passanti, pronte a lanciare l’allerta al minimo accenno di pericolo. Queste vedette sono un punto cruciale per il successo dell’organizzazione, e rappresentano un ulteriore livello di complessità nella lotta a questo crimine.

Il rischio di aggressioni per chi si oppone è elevato. Gli stessi turisti, quando si accorgono del raggiro, rischiano di subire minacce nel tentativo di recuperare il denaro perduto. Questo scoraggiante scenario è reso ancora più allarmante dal fatto che, per la maggior parte delle volte, le accuse che i truffatori si trovano a fronteggiare non portano a pesanti conseguenze legali: rare sono le detenzioni, mentre più comuni sono i semplici fermi seguiti dalla liberazione, spesso accompagnati dalla perdita del guadagno della giornata.

I truffatori spesso rimangono impuniti

Il contesto normativo attuale sembra quindi favorire un certo senso di impunità tra i malviventi, che si sentono liberi di riprendere subito la loro attività. Ecco perché, nonostante le promesse di allontanarsi dalla città, il ciclo delle truffe continua inesorabile, assorbendo soldi e speranze dalle tasche dei turisti.

Questo fenomeno non è soltanto un problema di ordine pubblico ma rappresenta anche un danno d’immagine per Roma, una città che dovrebbe poter accogliere i suoi ospiti in tutta sicurezza. La presenza della criminalità organizzata, poi, aggiunge un ulteriore strato di complessità alle attività di contrasto: i clan vedono infatti queste truffe come una fonte di lucro da proteggere.

La sfida che si presenta alle autorità è quindi intricata e richiede non solo un intransigente impegno operativo sul campo, ma anche un adeguamento delle norme di legge per garantire che la lotta contro le “campanelle” non diventi una battaglia persa prima ancora di cominciare.

