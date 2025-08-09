Il Cuore della Manifestazione

Sotto il cielo terso del Parco Regionale dei Monti Simbruini, nel pittoresco borgo di Cervara di Roma, fervono i preparativi per un evento astronomico che attirerà appassionati e curiosi: l’apertura dell’osservatorio astronomico Claudio del Sole. La giornata di martedì 12 agosto prenderà il via alle ore 11.00 con le osservazioni solari. In questa fase si utilizzerà un telescopio dotato di filtro H-alfa, installato nella piazzetta centrale del paese, per garantire una visione sicura del sole.

Parola agli Esperti

A seguire, sarà il momento delle autorità locali e degli esperti. Alle 11.30 il sindaco di Cervara, Adriano Alivernini, farà il punto sull'importante ampliamento dell'osservatorio che verrà gestito dall'associazione astrofili Astris. Un progetto già finanziato e molto atteso dalla comunità. In questo contesto interverrà anche Emanuele Sillato, presidente dell'Astris, focalizzandosi sui cambiamenti climatici e l'importanza delle attività scientifiche per comprenderli meglio. Osservatorio Astronomico "Claudio del Sole"

Pomeriggio tra Comete e Meteoriti

Dopo una pausa ristoratrice nel borgo, le attività riprenderanno con nuove osservazioni solari seguite dagli interventi di Cesare Dal Pont e Luciano Quaglietti, rispettivamente consigliere e vice presidente dell'Astris. Le loro esposizioni verteranno sui "corpi minori" del nostro sistema solare: dalle comete alle meteore. Inoltre, i partecipanti avranno l'opportunità unica di vedere da vicino una selezione di meteoriti lunari e marziani.

Osservazione delle Perseidi

A conclusione della giornata ci si sposterà verso la cupola dell'osservatorio per ammirare gli oggetti celesti attraverso potenti telescopi. La vera attrazione notturna sarà però lo spettacolo offerto dalle Perseidi, lo sciame meteorico che raggiunge il suo picco proprio nella notte del 12 agosto. Nonostante la luce della luna piena possa sbiadire alcune meteore meno luminose, l'esperienza rimarrà comunque magica.

Più che stelle a Cervara

Mentre la notte cala sui monti, chi si trova a Cervara può scegliere di arricchire la propria esperienza con visite culturali o passeggiate nei dintorni. L'oasi del cervo è un luogo perfetto per godersi un momento di tranquillità o si può fare una visita alla statua dedicata a Papa Wojtyla nell'altopiano di Prataglia.

© Riproduzione riservata