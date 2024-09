A Civita Castellana la “Sagra del Frittellone” dal 27 al 29 settembre

La seconda edizione della Sagra del Frittellone a Civita Castellana, in provincia di Viterbo, è in programma dal 27 al 29 settembre 2024 in Piazza Matteotti. La Festa si svolge nelle campagne della Tuscia, un evento imperdibile per gli amanti delle tradizioni culinarie e delle feste popolari. Il Frittellone civitonico, protagonista della manifestazione, è un prodotto tipico locale riconosciuto come “Prodotto di origine comune” dall’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), e questa sagra è nata proprio per celebrarlo.

La valorizzazione del Frittellone civitonico

Come ha sottolineato l’assessore allo Spettacolo Simonetta Coletta, il Frittellone rappresenta un simbolo della cultura gastronomica di Civita Castellana, legato in modo particolare al Carnevale civitonico. La sua storia affonda le radici nella tradizione popolare, ed è proprio grazie alla collaborazione con la Fondazione per il Carnevale che questa sagra ha preso vita. L’obiettivo dell’iniziativa è non solo promuovere questo piatto tipico, ma anche incentivare il turismo locale, attirando visitatori da tutta la regione e oltre.

Un weekend di sapori e divertimenti

La Sagra del Frittellone si sviluppa lungo un weekend ricco di eventi, pensati per offrire non solo un’esperienza gastronomica, ma anche momenti di intrattenimento per tutte le età. Ogni sera, a partire dalle ore 20:00, sarà possibile gustare il Frittellone civitonico presso lo stand gastronomico allestito dalla Fondazione Carnevale Civitonico, che avrà cura di servire il piatto in varie versioni, offrendo ai visitatori un assaggio autentico della tradizione locale.

Il Programma degli eventi

Il cartellone degli eventi prevede tre serate di spettacoli musicali e intrattenimento.

Venerdì 27 settembre alle 21:00, la sagra sarà inaugurata dal concerto del gruppo “Scirockati”, una band che saprà coinvolgere il pubblico con un repertorio rock energico e divertente.

Sabato 28 settembre, la serata sarà aperta dall’artista Maurizio Intranova, che si esibirà alle 20:50 con uno spettacolo musicale che farà da preludio al gruppo “Ritmo Time”, atteso alle 21:00. La band animerà Piazza Matteotti con musica ritmata e coinvolgente, promettendo una serata all’insegna del divertimento.

Domenica 29 settembre, l’ultima serata della sagra, offrirà un mix di musica e teatro. Dalle ore 20:00, il dj set di Andrea Bernardi intratterrà i presenti, creando l’atmosfera giusta per una serata di festa. A concludere l’evento, alle 21:30, sarà lo spettacolo teatrale “Stasera si Balla”, messo in scena dalla compagnia teatrale amatoriale “Nunseponnogurdà”, che con il loro spirito goliardico e ironico sapranno strappare più di un sorriso agli spettatori.

Un evento per tutta la Comunità

L’assessore Coletta ha voluto sottolineare l’importanza del coinvolgimento delle associazioni culturali, sportive e turistiche locali nella realizzazione della Sagra del Frittellone. Questa sinergia tra le diverse realtà del territorio ha permesso di creare un evento che non solo rende omaggio a un prodotto tipico della tradizione, ma che rappresenta anche un’opportunità per rafforzare il senso di comunità e favorire la promozione di Civita Castellana come meta turistica.

Infine, un sentito ringraziamento è stato rivolto alla Fondazione per il Carnevale, che con impegno e dedizione ha contribuito all’organizzazione della sagra, continuando così a mantenere viva una tradizione tanto cara alla cittadinanza. L’appuntamento, quindi, è in Piazza Matteotti dal 27 al 29 settembre 2024, per tre giorni all’insegna del gusto e del divertimento, dove il Frittellone civitonico sarà il protagonista assoluto.