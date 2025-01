A due passi da Rieti si nasconde il paese del SALE | Il mare non c’entra nulla: posto ideale da scoprire a febbraio

Il Paese del Sale è una vera e propria chicca. Se stai cercando una meta diversa dal solito, non puoi proprio perdertelo.

Non devi aspettare l’estate prossima, puoi andarci subito: è perfetto da vedere in inverno e non ha nulla a che fare con le località balneari.

Ecco dove si trova e che cosa c’è da vedere: tutti i visitatori giurano di aver portato a casa foto e ricordi indelebili.

Concediti una passeggiata lontano dal caos, tra cibi e bevande DOP, antichi palazzi d’epoca, casette in tufo e panorami mozzafiato.

Non perderti una visita al Paese del Sale, sarà come tornare indietro nel tempo, fino all’epoca degli antichi romani.

Il Paese del Sale, il luogo in cui i romani fecero fortuna

Il Comune di cui ti parliamo è una vera perla del Lazio, perché qui i sapori autentici trovano la loro massima espressione e fondono alle tradizioni locali, alle feste patronali, all’aria pulita e ai profumi di una volta. Qualunque visitatore viene catturato sin dal primo sguardo dal fascino del Paese del Sale. Questo nome può far pensare a una località di mare piena di saline e invece non è questa l’origine della denominazione data a questo luogo particolare. Nel secolo XIV questo posto è stato citato nell’elenco delle cittadine che detenevano il monopolio del sale che doveva acquistato direttamente da Roma: Montorium rubra salis 15. Da allora è diventato un luogo in cui i nobili romani si trasferirono per fare affari.

Il borgo è immerso nel cuore del Parco dei Monti Lucertili ed è incastonato incastonato dal fiume Tevere e il Turano. Si erge su una posizione che da cui sovrasta tutta la Valle Tiberina. L’olio extravergine che viene prodotto nelle sue terre è DOP e, come si può leggere sul sito web www.visitlazio.com, viene definito anche balcone su Roma. Già questo basta a far comprendere la bellezza dei panorami e gli scorci che si possono osservare da questo punto di vista privilegiato. Il borgo è stato eretto a partire dalla costruzione di alcune case in tufo color oro e questa peculiarità ha dato il nome alla cittadina stessa, che viene dalla parola latina Mons aureus. Qui si sono succedute le famiglie più potenti del territorio dai Savelli ai Barberini fino agli Orsini. Scopriamo il nome e la posizione esatta del Paese del Sale, per poter avere tutte le informazioni necessarie per una visita indimenticabile.

Dove si trova e quanto dista da Roma

Il borgo bellissimo di cui parliamo vanta uno dei palazzi d’epoca più apprezzati del Lazio, ovvero il Palazzo Baronale che si erge nella zona più antica del centro, nota come Montaterra. Qui si celebra la festa del santo patrono, San Leonardo, e i cittadini si riuniscono ogni anno, il 6 novembre, per festeggiare questa ricorrenza speciale.

Oltre all’olio, anche il vino è Dop e si tratta di uno dei prodotti enogastronomici più apprezzati del territorio della Sabina. Il Comune in questione porta il nome di Montorio Romano. Si trova a circa 63 km dalla capitale. Dunque partendo da Roma si può raggiungere Montorio Romano in appena un’ora e 23 minuti d’auto.