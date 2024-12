A due passi da Roma si nasconde una location MEDIEVALE pazzesca | Unica al mondo e adatta agli amanti del genere: prenota subito

Se ami i posti particolari e curati nei minimi dettagli, dovresti vedere con i tuoi occhi la spettacolare location medievale a Roma.

Non solo monumenti e celebrazioni ispirati all’Impero Romano, alcuni angoli insoliti della Capitale sanno raccontare anche altri capitoli della storia. Tutto ciò che ha segnato le origini del vecchio continente e del Bel Paese.

C’è un luogo speciale, dove tra elmetti e calici in terracotta, spade, stendardi e arredamenti in legno antico, tutto richiama alle epoche andate e al mito di Re Artù.

A due passi dal cuore della capitale d’Italia c’è una location in cui il tempo sembra essersi fermato. Vale assolutamente la pena far tappa qui se si è amanti del buon cibo e degli eventi a tema.

Qui si leggono le rune, capaci di predire il futuro, si mangia gustando piatti che ricordano i banchetti dei cavalieri e dame del medioevo e si vive a pieno la magia di un tuffo nel passato.

La location medioevale a pochi passi dal centro di Roma

A poca distanza dal cuore pulsante della città eterna, c’è un luogo da sogno. Qui ogni angolo sembra rimandare al passato in un continuo e sorprendente racconto di storia e tradizioni. Questa splendida location è ispirata al lontano Medioevo.

Coloro che hanno deciso di far nascere la location speciale di cui parliamo, hanno deciso di lasciarsi ispirare da un mix di mito, leggenda e sentimenti tramandati di generazione in generazione. Dalla passione di tutta la famiglia infatti, è spuntata fuori l’idea di un posto diverso dal solito. Qui si può assaporare tutto il gusto degli antichi sapori che contraddistinguevano i banchetti del primo millennio. Scopri il nome della location medioevale della Capitale e concediti un autentico viaggio nel tempo.

Il posto speciale in cui sedersi a tavola con Re Artù

Il viaggio nel tempo di cui parliamo comincia dal 400 e va avanti per mille anni, tra guerre di espansione Messeri e regnanti dalla vita scandita da ritmi semplici e genuinità. Quella stessa genuinità si può trovare oggi nei piatti del menu proposto da Avalon Risto Pub. Si tratta di una locanda in perfetto stile medioevale, a due passi dal centro di Roma.

Qui tra coppe in coccio, sedie in legno, spade ed elmetti, stemmi e fregi antichi legati a casate nobiliari, tutto rimanda al Medioevo e alla storia del mitico Re Artù. Come si legge sul sito web ufficiale della location www.leggendadiavalonroma.it, vi è un menù ricco di pietanze gustose e un calendario ricco di eventi. Accompagnano, poi, ogni avventore in un’esperienza fuori dal comune. Avalon Risto Pub si trova in Via Terni, 21 a Roma.