A due passi dalla Ciociaria puoi trovare un posto unico in Italia: il PAESE DEL P | Dietro questo nome si nasconde un segreto pazzesco

Il Paese del P è solo uno e si trova nel cuore del Lazio. Se non ci sei mai stato, dovresti organizzare al più presto una gita proprio qui.

Non si tratta di un borgo come un altro, questa cittadina è contraddistinta da un antico segreto: una volta che lo avrai saputo rimarrai senza parole.

Se ti piace andare alla scoperta di posti unici, il Paese del P è davvero la meta che non puoi proprio perderti. Organizza subito una gita per vederlo con i tuoi occhi.

Ecco dov’è e come fare a raggiungere questo luogo della Ciociaria. Come tutti coloro che fanno visita a questa perla del Lazio, resterai senza fiato.

Regalati l’emozione di visitare una città diversa dalle solte mete mainstream e porta a casa con te ricordi indimenticabili. Lasciati stupire dalla bellezza unica del Paese del P.

Il Paese del P, il borgo del Lazio che custodisce un antico segreto

Se ami i posti magici e ti piace organizzare visite e gite fuori porta originali, lontane dalle mete affollate e dai sentieri già battuti, c’è un posto del Lazio che non puoi proprio perderti. Una volta che lo avrai visto diventerà uno dei tuoi borghi preferiti. Questo posto speciale sorge nel cuore della regione e custodisce un segreto. Proprio alla sua peculiarità deve il nome di borgo del P.

La cittadina di origine antichissima di cui parliamo si erge nel Parco Naturale dei Monti Aurunci, in provincia di Frosinone. Qui tra chiese risalenti all’anno mille e siti naturalistici ogni visitatore resta letteralmente ammaliato. Scopri come si chiama e come arrivarci.

Dove si trova e come arrivarci

Il posto di cui parliamo è il Borgo del Pico e fa parte dei famosi Parchi Letterari della Società Dante Alighieri. Tra le vie del borgo infatti c’è un percorso speciale con tappe cittadine e montane di rara bellezza. Percorrere le stradine del Paese del P vuol dire onorare la tradizione e la cultura del cuore del nostro Bel Paese e vivere un’esperienza autentica.

Oltre alle meravigliose aree verdi, in cui respirare aria incontaminata, il borgo di Pico offre uno spettacolo senza pari per chi apprezza la storia e l’architettura. Qui infatti si trovano, ancora intatti, il Castello Farnese, la Chiesa di Santa Marina dell’anno 1000, la Chiesa di Sant’Antonino, l’Abbazia di Montecassino e la splendida Chiesa di Santa Maria del Campo. Insomma, qui si può fare un tuffo indietro nel tempo e immergersi in uno scenario di vera bellezza. Il Borgo del P dista un’ora e 40 minuti di auto da Roma.