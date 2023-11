“A Gaza lanciarazzi di Hamas dove giocano gli scout” – Video

(Adnkronos) – Le forze israeliane nella Striscia di Gaza hanno trovato diversi sistemi lancia razzi in un edificio utilizzato dall'associazione degli Scout palestinesi. Un video diffuso dalle Forze di difesa israeliane (Idf) mostra decine di lanciarazzi ormai vuoti ritrovati dal 50esimo battaglione della brigata Nahal nella sede dell'associazione scoutistica. Il comandante, colonnello Tomer Sayag, ha spiegato che i lanciarazzi erano posizionati per colpire Ashkelon o il centro d'Israele. "Questo è ciò che stiamo riscontrando a Gaza. Un edificio dove giocano i bambini è un sito di lancio di razzi di Hamas. Bisogna vederlo per crederci", la didascalia che accompagna il video. Una cinquantina di razzi con il loro della Jihad Islamica Palestinese sono stati poi trovati in un vicino deposito sotterraneo. Un altro video dell'Idf, mostra una serie di lanciarazzi vuoti adiacenti ad una moschea nel nord della Striscia. I lancia razzi erano attivati con una linea elettrica che partiva dalla moschea. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

