A Lariano “BoscodiVino”, dal 18 al 21 luglio presso la Fonte Ontanese

Una full immersion nel green per una esperienza enogastronomica unica. Ai Castelli Romani parte “BoscodiVino”, dal 18 al 21 luglio presso la Fonte Ontanese, all’interno del Parco dei Castelli Romani a Lariano. Una grande varietà di vini regionali e nazionali, con degustazioni guidate abbinate a prodotti tipici locali per tutti gli appassionati e i curiosi.

A presentare l’evento è stato il presidente dell’associazione Ricreativa Culturale Lariano Doc 2023, Avv. Roberto Ficcardi, con i soci Gianluca Casagrande Raffi, Vito Bruno, Antonio Montecuollo, Antonio Tagliaferri e Massimiliano D’annibale, che organizzano l’evento enogastronomico che celebra le eccellenze culinarie e oleo-vinicole del territorio e della nostra Italia.

Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di buon cibo e vino, nella quale tradizione e innovazione si incontrano per offrire un’esperienza sensoriale unica. Sapori e odori in cucina con piatti tipici e gourmet, realizzati da chef professionisti proprio nel bosco ed abbinati ai vini posti in degustazione dalle cantine produttrici con i sommelier della Fisar.

E insieme ai fiumi di bollicine anche ondate di musica con una serie di gruppi che accompagneranno l’evento sotto le stelle. Informazioni: da giovedì 18 a domenica 21 luglio 2024; orario: dalle 18:00 alle 24:00, presso il Parco dell’Ontanese, a Lariano (Roma). Ingresso libero e parcheggio gratuito.

BoscodiVino