A MagicLand nasce la più grande scuola senza pareti d’Italia: 21 maggio e 5 giugno legalità, scienza e divertimento

Un parco divertimenti trasformato in una scuola. Senza banchi, senza pareti, ma con laboratori esperienziali, scenari immersivi, incontri diretti con forze dell’ordine e professionisti. Succede a MagicLand, alle porte di Roma, il 21 maggio e il 5 giugno. Ed è tutt’altro che un esperimento marginale: si tratta di un progetto educativo a tutti gli effetti, pensato per portare studenti di ogni ordine e grado fuori dall’aula e dentro un mondo dove si apprende facendo, ascoltando, vivendo.

A idearlo e coordinarlo è Milena Pagani, responsabile commerciale e direttore tecnico del Tour Operator del parco. Ma la vera forza di questa iniziativa, chiamata School Days, è la rete: una squadra che unisce Ministeri, forze dell’ordine, enti sanitari, divulgatori scientifici, associazioni del territorio e, soprattutto, una grande idea di educazione come processo esperienziale.

Un evento dentro l’anno del Giubileo

Il 2025 sarà l’anno del Giubileo. In un’Italia che si prepara ad accogliere milioni di pellegrini, Roma e il suo hinterland si aprono anche a iniziative culturali e civiche. In questo contesto si inserisce il progetto di MagicLand, che assume un ruolo più ampio: non solo intrattenimento, ma spazio educativo in grado di raggiungere migliaia di studenti da tutto il Paese.

Non è uno slogan: saranno infatti oltre 26 i progetti didattici attivi durante le giornate degli School Days. Temi attuali, anzi urgenti: cyberbullismo, sicurezza stradale, violenza di genere, frodi alimentari, sostenibilità ambientale, educazione ai sentimenti. Ma anche scienza, astronomia, simulazioni forensi. Tutti in collaborazione con enti e corpi specializzati: dalla Polizia di Stato ai RIS dei Carabinieri, dai Vigili del Fuoco alla Guardia Costiera, fino ai divulgatori scientifici di G.Eco e Space 42.

L’apprendimento che lascia il segno

L’obiettivo è chiaro: “imparare divertendosi” non come scorciatoia, ma come metodo didattico efficace. Ogni studente potrà partecipare ad almeno tre attività scelte, tutte costruite con un approccio immersivo e altamente coinvolgente.

Chi partecipa, ad esempio, al laboratorio “Sulla scena del crimine”, sarà guidato dai RIS dei Carabinieri in una simulazione reale, con impronte da rilevare e tecniche di investigazione da applicare. Chi sceglie “Io gioco con Sam e Pompieropoli”, potrà vestire simbolicamente i panni del vigile del fuoco, superando ostacoli ed esercitazioni fino allo spegnimento di un vero incendio. Altri progetti, come “Educazione ai Sentimenti e Violenza di Genere” o “Bullismo e Cyberbullismo”, affrontano temi delicati con strumenti emotivi, narrativi e visivi che mirano a sviluppare empatia e consapevolezza.

C’è anche lo spazio per scoprire l’universo: “Esplora l’universo e i sistemi solari” porta gli studenti nella cupola full dome più grande d’Europa, un planetario a 360° dove scienza e immaginazione si fondono, guidati da divulgatori esperti.

Quando l’educazione incontra l’emozione

Ciò che rende questi School Days qualcosa di più di una semplice “gita scolastica” è l’impatto emozionale che ogni laboratorio è pensato per lasciare. I contenuti vengono trattati non con lezioni frontali ma con percorsi dinamici, interattivi, a misura di bambino, ragazzo, adolescente. Ogni dettaglio è stato curato per far sentire gli studenti parte attiva, e non semplici spettatori.

E poi c’è il contesto. MagicLand, il più grande parco divertimenti del Centro-Sud, è un’architettura pensata per lo stupore: 40 attrazioni, due teatri, aree a tema, spazi scenici capaci di amplificare ogni esperienza. Non si entra in un’aula, si entra in una storia.

Un modello di alleanza educativa

Milena Pagani, ideatrice del progetto, parla di “alleanza educativa” tra scuola, istituzioni e territorio. “In un tempo in cui tanti giovani si sentono smarriti — spiega — crediamo che esperienze come questa possano restituire fiducia. Qui i ragazzi ascoltano la voce di chi vive quotidianamente il valore della responsabilità, dell’etica, del servizio. Lo fanno in un luogo che li accoglie, li incuriosisce e li stimola. Vogliamo che si sentano protagonisti”.

E l’attenzione non è solo verso i grandi. Anche la scuola dell’infanzia e le primarie hanno progetti dedicati, con percorsi semplificati ma ugualmente ricchi. Da “Motor Giungla”, per imparare le regole della strada guidando piccole auto elettriche in un tracciato con semafori veri, fino alla “Casa del Fuoco”, pensata per introdurre i più piccoli all’idea di sicurezza domestica.

Didattica accessibile e inclusiva

Il costo è contenuto: 10 euro a studente, comprensivo di ingresso al parco e accesso a tre progetti formativi. Una scelta precisa, per garantire l’accesso anche a scuole con minori risorse. Per gli insegnanti accompagnatori l’ingresso è gratuito, e la giornata può proseguire con l’accesso libero alle attrazioni del parco, in un equilibrio tra apprendimento e svago.

I contenuti sono inoltre studiati per essere accessibili a studenti con differenti abilità cognitive e motorie, con supporti visivi e modalità inclusive.

Un parco che investe in cultura

MagicLand non è solo il contenitore. È parte attiva e coerente con il progetto. Dal 2019, sotto la gestione di Pillarstone Italy (in partnership con KKR), il parco ha intrapreso un piano di rilancio da 40 milioni di euro, con investimenti mirati anche al segmento educativo. L’apertura del Planetario e la creazione di eventi come School Days fanno parte di questa visione a lungo termine.

Il prossimo passo, dal 21 giugno, sarà l’apertura stagionale del parco acquatico MagicSplash, anch’esso in espansione, con nuove aree tematiche e servizi. Ma intanto, per due giorni a maggio e giugno, MagicLand diventerà qualcosa di diverso: un grande campus, dove ogni sorriso può essere un primo passo verso un’idea nuova di scuola.

© Riproduzione riservata