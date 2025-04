A Marino, nel cuore dei Castelli Romani, il vino è una chiave culturale

C’è un confine invisibile che separa la frenesia di Roma dal respiro più ampio e placido dei Castelli. Lo si attraversa appena si inizia a salire, lasciandosi dietro il raccordo, per entrare in un mondo fatto di colline, vigneti e borghi che raccontano storie antiche senza alzare mai la voce. Marino è uno dei nomi che spiccano tra questi luoghi. Non solo per la sua celebre Sagra dell’Uva o per la tradizione vinicola che da secoli ne scolpisce il profilo, ma perché rappresenta, forse più di altri, il senso profondo di cosa significhi vivere ai Castelli: un equilibrio tra passato e presente, tra lentezza e ambizione.

Un territorio che sa chi è

I Castelli Romani non sono solo una manciata di cittadine adagiate su crinali vulcanici. Sono un’identità collettiva, una narrazione stratificata fatta di abbazie, cave di peperino, fraschette, ville patrizie, leggende popolari e, soprattutto, un legame profondo con la terra. E Marino, in questa geografia sentimentale, occupa un posto speciale. Fondata su un’antica colonia romana e rifondata in epoca medievale sotto l’influenza della potente famiglia Colonna, Marino ha sempre avuto un’anima combattiva e orgogliosa. Non è un borgo vetrina: è una città viva, che ha attraversato secoli conservando l’essenziale.

Il suo centro storico conserva ancora oggi una trama urbanistica medievale intatta, con vicoli stretti che si aprono all’improvviso su scorci di paesaggio, e piazze che la sera si riempiono di voci, sedie di plastica, piatti fumanti e bicchieri di bianco frizzante. Il senso dell’accoglienza qui non è un format turistico, è una modalità spontanea di stare al mondo.

Il vino come chiave culturale

A Marino si beve vino da sempre. Ma non è solo un fatto agricolo: è un atto sociale, una lingua condivisa, un patrimonio di saperi. La Malvasia puntinata, le uve autoctone, i metodi di vinificazione tradizionali e la riscoperta dell’enologia consapevole fanno di questo Comune un protagonista anche nel panorama moderno del vino laziale.

La Sagra dell’Uva, nata nel 1925, non è una festa qualunque: è una dichiarazione di identità. Per tre giorni l’anno, Marino diventa palcoscenico di una celebrazione che mescola il sacro e il profano, la memoria contadina e l’orgoglio civico. E lo fa in modo autentico, con vino che sgorga dalle fontane, sfilate in costume e una partecipazione che non è da pubblico, ma da protagonista.

Dietro questi simboli c’è un lavoro quotidiano fatto da viticoltori, artigiani, ristoratori, e anche da un’amministrazione comunale che ha scelto di investire nella valorizzazione culturale e turistica con una visione chiara.

Stefano Cecchi: un sindaco con radici nel territorio

Stefano Cecchi è uno di quei sindaci che sembrano incarnare la città che governano. Nato e cresciuto a Marino, ne conosce le pieghe, le contraddizioni e i punti di forza. La sua visione non è quella di chi vuole “cambiare tutto”, ma piuttosto di chi cerca di rimettere ordine, rilanciare senza snaturare. Il suo mandato — iniziato in un contesto complesso, segnato da anni di alternanza politica e bisogno di stabilità — si è distinto fin da subito per una forte attenzione al territorio, al rilancio culturale e al turismo sostenibile.

Cecchi ha lavorato per restituire alla città un’immagine coerente con la sua vocazione storica: quella di un Comune che sa accogliere senza svendersi, che vuole crescere restando fedele alle sue radici. Le sue parole, spesso centrate sulla “cura del bello”, rispecchiano una sensibilità che va oltre l’estetica: riguarda l’identità, il paesaggio, il modo in cui una comunità può restare sé stessa pur aprendosi al nuovo.

Il ritorno dei giovani, la riscoperta dell’artigianato, l’enogastronomia

Negli ultimi anni, Marino ha visto anche qualcosa di inaspettato: il ritorno di giovani che avevano scelto Roma o l’estero. Tornano con competenze nuove, visioni diverse, voglia di mettersi in gioco. Alcuni aprono laboratori, altri rilanciano vecchie botteghe di famiglia. Si fanno eventi che mescolano street food e cucina tradizionale, mostre nei locali sfitti, percorsi enogastronomici nei weekend.

Il Comune sostiene queste iniziative con discrezione, creando le condizioni affinché si consolidino. La convinzione è semplice: un territorio vive se si sente parte di qualcosa. E oggi, chi arriva a Marino — da turista o da cittadino — trova un ecosistema in fermento, ma ancora autentico.

Le sfide di domani

I Castelli Romani stanno vivendo un momento di trasformazione profonda: nuove linee ferroviarie, flussi turistici crescenti, eventi internazionali. C’è il rischio di perdere la misura, di omologarsi. Marino, da questo punto di vista, rappresenta un laboratorio interessante: una comunità che vuole restare sé stessa anche mentre cambia. E farlo mantenendo vive le sue parole chiave: ospitalità, paesaggio, lentezza, qualità, identità.

Nel lavoro dell’amministrazione Cecchi si percepisce questo equilibrio sottile tra il rispetto per il passato e la spinta a innovare. Non si tratta di grandi rivoluzioni, ma di scelte quotidiane: una panchina dove serve, una luce che valorizza un vicolo, un’insegna coerente con la storia del posto. Dettagli, certo. Ma i dettagli, a volte, fanno la città.

© Riproduzione riservata