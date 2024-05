A mezz’ora da Roma c’è un borgo magico | ‘Una meraviglia del genere nemmeno nei film’: mix perfetto tra storia e natura

borgo antico in provincia di Frosinone -Depositphotos-ilquotidianodellazio.itL

Se vivi a Roma o stai programmando una gita nella capitale, non puoi assolutamente perderti questo posto magico.

A soli 30 minuti d’auto dalla città eterna si trova un luogo incantato dove natura e storia si incontrano e offrono agli occhi dei visitatori uno spettacolo imperdibile.

Scopri il luogo mozzafiato del Lazio: nel cuore del Bel Paese c’è un posto da vedere almeno una volta nella vita, è un centro cittadino che presenta una caratteristica particolare, che potremmo definire più unica che rara.

A pochi passi da Roma esiste una cittadina definita la città dell’acqua e della musica, sviluppata tra castelli cascate e stradine spettacolari, che offrono a tutti i visitatori una grande emozione. Vediamo perché è così particolare, e dove si trova esattamente.

Roma, il borgo magico a mezz’ora di auto dalla capitale

Roma è così ricca di bellezze storiche, artistiche, architettoniche e naturali che la rendono una delle città più ammirate e visitate al mondo. Se si fa visita alla città eterna è impossibile annoiarsi. Eppure il Lazio offre anche altri luoghi incantevoli. Forse non sai che a pochi passi da Roma, appena mezz’ora di auto, c’è una cittadina antica che attira ogni anno tanti turisti, nonostante siano ancora in pochi ad aver scoperto questa magnifica bellezza, in cui si incontrano la natura e storia.

Il luogo magico di cui stiamo parlando viene definita Città dell’Acqua e della Musica e il suo nome deriva dal fiume che la attraversa, ovvero il fiume Liri. Scopriamo dove si trova questa autentica perla del Lazio.

L’incontro speciale tra storia e natura

Si tratta dell’Isola del Liri, il cui nome deriva da una particolare conformazione del centro cittadino che si sviluppa su un’isola creata proprio dal fiume Liri. L’aspetto interessante che la rende così particolare è che una delle poche città di avere un centro con all’interno una cascata.

il fiume Liri dà origine a due a due bracci e ognuno di questi forma una cascata. Si tratta della Cascata Grande e la cascata del Valcatoio, che compiono un salto di ben 27 metri. Sul lato sinistra del fiume Liri sorge il castello ducale Boncompagni, che risale al 1004, e che è diventato di proprietà della famiglia Viscogliosi nel 1924. Il palazzo storico fortificato può essere visitato con una guida e L’isola del Liri si trova nella provincia di Frosinone, e fare una passeggiata all’interno di questo borgo tanto speciale è davvero un’esperienza unica, da concedersi almeno una volta nella vita.