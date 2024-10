A Natale ridono tutti: grosso bonus per le famiglie, annuncio del Governo | Busta paga più corposa che mai

Altro che regali sotto l’albero: è questo il vero dono di Natale 2024 e arriverà direttamente in busta paga.

Finalmente è arrivato l’annuncio del Governo che tanti aspettavano da parecchio tempo: ecco di che cosa si tratta e come fare per ottenere tutti i vantaggi previsti dalla nuova iniziativa statale.

Grazie a un emendamento al decreto Omnibus, sta per essere annunciata una bella notizia, che farà felici milioni di persone. Scopri subito se il surplus di stipendio toccherà anche a te oppure no.

Quest’anno il Natale potrà diventare davvero una festa con i fiocchi, grazie alla misura dello Stato, che permetterà a molti cittadini italiani di contare su un bonus molto ricco.

Natale, il nuovo surplus in busta paga

Sta per arrivare il periodo più dolce e romantico dell’anno, ovvero quello del Natale. Si tratta di un periodo dall’atmosfera magica, anche se dicembre è anche di uno dei mesi contraddistinti da grandi spese. Purtroppo, non tutte le famiglie possono far fronte con serenità ai costi legati alle festività e a quelli necessari per i regali destinati a bambini e parenti. Lo Stato italiano, ben consapevole dei problemi economici in cui versa buona parte della popolazione, ha pensato a un’iniziativa speciale, destinata ad alcune specifiche categorie di contribuenti.

Si tratta di un bonus che verrà erogato una tantum e assieme alla busta paga del mese di dicembre. L’indennità statale è il risultato di un emendamento del Governo al decreto Omnibus, attualmente in fase di esame da parte delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. Scopriamo a chi sarà destinata la misura economica del Governo italiano, a quanto ammonterà e cosa fare di preciso per essere sicuri di poterne beneficiare.

Il bonus del Governo destinato ad alcune categorie di cittadini italiani

A Natale alcuni cittadini italiani potranno ricevere ben 100 euro in più rispetto al loro stipendio standard. Il denaro sarà elargiti dallo Stato e potrà sommarsi alla tredicesima mensilità ma tutti i titolati del bonus, per poter ottenere il surplus retributivo, dovranno necessariamente fare esplicita richiesta al proprio datore di lavoro, che svolge funzione di sostituto d’imposta. Il bonus in busta paga è previsto solo per i lavoratori dipendenti con un reddito non superiore a 28mila euro all’anno, che sono sposati e hanno almeno un figlio a carico, ovvero che non ha un reddito proprio.

L’indennità statale nota come bonus Natale, come abbiamo anticipato, non verrà assegnata dal Governo in automatico, quindi, se sei certo di avere questi requisiti, non dimenticarti di presentare la richiesta entro la fine del mese di novembre.