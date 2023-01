A Ostia arriva “PREvenzione e RESilienza”. Coduto, E.Di.Ma.S: “salvare vite è più facile di quanto si pensa”

Domenica 22 gennaio, dalle 10:30 alle 15:30 a Ostia ci sarà l’esercitazione “PREvenzione e RESilienza – Roma Capitale 2023”. Una giornata per preparare la cittadinanza e le istituzioni a reagire ai rischi e alle emergenze in maniera partecipativa, insegnando le norme di comportamento da adottare in caso di pericolo.

L’iniziativa vedrà i gruppi di Protezione Civile e Cittadinanza attiva con i professionisti di E.Di.Ma.S. lavorare per fornire gli strumenti giusti ad affrontare le emergenze che ormai sono una realtà con cui convivere.

E.Di.Ma.S. è un Centro Studi Internazionale costituito per ideare, progettare, promuovere e realizzare progetti di formazione professionale nell’ambito della prevenzione, della pianificazione e della governance delle crisi e delle emergenze al fine di poter supportare i decisori pubblici e privati.

Abbiamo intervistato il Presidente di E.Di.Ma.S. Giuseppe Coduto, proprio sull’esercitazione e più in generale sui rischi di un territorio come Ostia.

Giuseppe Coduto

Signor Presidente, domenica 22 gennaio ci sarà l’esercitazione “Prevenzione e Resilienza” a Ostia, perché sarà importante essere a PREvenzione e RESilienza – Roma Capitale 2023?

Perché quella in cui si vive è oramai l’epoca della “società del rischio”. Se non si conosce il rischio potrebbe esserci un grave danno per tutta la società.

Ad Ostia, abbiamo iniziato a ragionare sui rischi. In quello specifico contesto ce ne sono importanti di tipo idrogeologico, c’è la foce del fiume Tevere e ci sono anche molti insediamenti abitativi. Di sovente accadono fenomeni emergenziali come le trombe d’aria, quindi la domanda è: come reagisce un cittadino? Qual è la sua percezione del rischio?

Avere questa consapevolezza è importante non solo per i cittadini stessi, in modo da saper gestire le situazioni ma anche per le Istituzioni che devono poi prendere le decisioni.

Cos’è allora il rischio?

Il rischio è quella condizione che ci espone a situazioni “non ordinarie” che siano i cambiamenti climatici, l’azione dell’uomo, o come di recente abbiamo sperimentato, una situazione pandemica. Ci sono scelte a livello socio – economico globale che condizionano i rischi.

La Resilienza è proprio data da questa conoscenza. Io riesco ad affrontare correttamente le situazioni di crisi solo se conosco realmente la portata del problema.

Le faccio l’esempio della pandemia da Covid. Quando è arrivato il Covid, ci hanno detto che era una influenza, quindi tutti lo hanno trattato come tale. In quei mesi il virus ha ucciso 140 mila persone in Italia.

Se avessimo saputo subito che non era un’influenza ma una pandemia che aveva determinate caratteristiche, quelle 140 mila morti probabilmente non ci sarebbero state.

Se l’istituzione non da le giuste informazioni avvisando che in determinati contesti vanno usate alcune formule di prevenzione e il cittadino di conseguenza rischia di finire sott’acqua o morire, allora l’istituzione non ha fatto un bene il suo compito.

Torniamo quindi all’importanza di esserci per cittadini e istituzioni domenica 22 gennaio a Ostia.

Qual è la prima cosa da fare se ci troviamo in una situazione di potenziale pericolo causa maltempo?

Innanzitutto è necessario che le strutture di Governance del territorio realizzino degli impianti di allarme, come le sirene ma vanno bene anche le campane delle chiese, non è sempre necessario investire fiumi di denaro. Prima che avvenga un evento dobbiamo avvisare la cittadinanza dell’esistenza di questo rischio. Dopodiché va fatto in modo che tutti i cittadini conoscano e riconoscano il meccanismo di allarme.

Successivamente il cittadino deve potersi recare a piedi in un luogo sicuro. Lo sanno i cittadini di Ostia dove sono i luoghi sicuri in caso di emergenza? Rispondere correttamente a questa domanda fa la differenza nel sapere o non saper affrontare una situazione di rischio. Salvare vite umane è veramente più semplice di quello che si pensa.

