A poca distanza da Roma vi è il paese del PIZZICOTTO | Tranquilli, qui nessuno si fa male: è una bontà tutta laziale

Se hai voglia di visitare un borgo in grado di regalarti un’esperienza unica non perderti questo, è vicinissimo al capoluogo.

Il borgo di cui parleremo oggi, è uno dei più belli d’Italia dove sorge una delle più apprezzate Abbazie Benedettine. Si tratta di un vero e proprio concentrato di religiosità.

Si erge a 488 metri su livello del mare ed è popolato da quasi 4000 abitanti dislocati tra il paese e le frazioni. A tutti gli effetti, è da considerare è un borgo a misura d’uomo.

Attualmente è la meta di numerosissimi pellegrini che lo percorrono per raggiungere i 4 santuari francescani e rivivono l’antica storia di questo borgo.

Ogni anno, il numero di pellegrini aumenta ed è per questo che il borgo storico si attrezza al meglio per garantire ospitalità ai viandanti.

Il borgo popolato da 4000 abitanti che affascina i turisti

Chi arriva in questo meraviglioso luogo oltre a rimanerne affascinato non potrà far a meno di assaggiare i suoi piatti tradizionali. Partendo proprio dall’alimento tipico il burro, che viene prodotto in questa località, per poi passare alla pasta fatta in casa e dolci. Tra i dolci spicca la pizza sucia, protagonista anche della sagra che ogni anno si svolge a dicembre. La pizza sucia è un dolce natalizio preparato con gli ingredienti che in inverno si trovavano nelle famiglie: frutta secca, fichi secchi, nocciole, tutti legati con la pasta del pane.

Non può mancare poi il pizzicotto, pasta del pane lievitata che viene pizzicata e buttata in acqua bollente. Viene condita con sugo semplice e fresco di pomodoro, basilico e peperoncino. Insomma, tutto questo renderà ancora più invitante la visita di questo borgo. Ora non ci rimane che scoprire il suo nome e cosa visitare.

Dove si trova e cosa visitare

Come riporta scoprilasabina.it, a soli 7 km da Roma, in provincia di Rieti, è situato il bellissimo borgo di Contigliano. La maggior parte del paese di Contigliano, nella Valle Santa reatina, è tracciato dal Cammino di Francesco, attraverso il quale si possono visitare i 4 santuari francescani (Greccio, Fonte Colombo, La Foresta e Poggio Bustone) a piedi o in mountain bike.

Tra le migliori cose da vedere troviamo lo Stemma di Contigliano, che rappresenta 5 monti, i 5 colli davanti a Contigliano che erano le proprietà delle famiglie più importanti dell’epoca. Segue poi la Collegiata di San Michele visibile da lontano, ben prima di arrivare a Contigliano. La Collegiata è l’edificio religioso che nessuno si immagina ed è considerata da tutti il cuore del paese. La chiesa superiore stupisce per la sua magnificenza. Le cappelle laterali sono un vero e proprio percorso catechistico. Le cappelle di sinistra descrivono l’iniziazione cristiana: il fonte battesimale, la cresima, l’eucarestia. Infine da non perdere la Villa Battistini e il Parco della Musica Abbazia di San Pastore