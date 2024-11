A pochi metri dalla Via Flaminia trovi il PORTO più famoso di Roma | Se ami il trekking, sei nel posto giusto

La storia, la natura e la buona tavola sembrano essersi date appuntamento in questo borgo speciale, chiamato il Porto di Roma.

Segnati questo indirizzo: è il luogo da raggiungere al più presto se ami il trekking, le passeggiate tra il verde e l’aria pura e incontaminata.

Il Porto di Roma ha molto da offrire a chi apprezza gli scorci da cartolina e ha voglia di scoprire posti autentici.

Tra opere d’arte risalenti al ‘500, cascate e sentieri segreti, questo luogo ammalia tutti coloro che decidono di trascorrere qui un po’ del loro tempo libero.

Il posto di cui parliamo si trova nel cuore del Lazio a pochi passi dalla città di Roma ed è un gioiello da non perdere.

Il Porto di Roma, la meta ideale per gli amanti del trekking

Nel borgo del Lazio di cui ti parliamo sorgono antiche chiese e cappelle, ricche di affreschi del XIV secolo, un centro storico prezioso, al quale fa da sfondo una ridente area verde. Questo luogo attrae tantissimo gli amanti del trekking ma non solo. Tutti i visitatori infatti restano ammaliati dai monumenti, dalla bellezza del posto e dalla buona tavola, ricca di pietanze tipiche dolci e salate.

Insomma, non sono soltanto le passeggiate tra la natura incontaminata e l’aria pulita, ma tutta una serie di risorse storiche e architettoniche che fanno di questo Comune laziale un autentico tesoro da esplorare. Se sei uno di quelli che ricerca sempre mete esclusive, lontano dal caos e dalle solite gite turistiche, allora il Porto di Roma fa proprio al caso tuo. Scopri dove si trova e che cosa ha da offrire.

Lo splendido borgo immerso nella valle del Parco Regionale di Veio

Il Porto di Roma è il meraviglioso comune di Castelnuovo di Porto e si trova a poco più di mezz’ora di auto dalla città eterna. Il borgo laziale nasce nel Parco Naturale Regionale di Veio, e vanta monumenti di inestimabile valore, come la Chiesa di Sant’Antonio Abate che si trova in via Flaminia e dove ancora oggi è conservato l’affresco cinquecentesco della Vergine con Bambino. Anche la collegiata medievale di Santa Maria Assunta, con il Trittico del Salvatore del 1501, merita di certo di essere vista almeno una volta nella vita.

Pizze a base di prodotti locali, ortaggi e fiori di zucca, dolci alle nocciole e prelibatezze genuine sanno allietare il palato e la mente di chiunque faccia visita a Castelnuovo di Porto. Se sei pronto a scoprire un borgo unico nel suo genere, allora organizza una visita a questo bellissimo comune del Lazio.