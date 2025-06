A prova di zampa: i cani bagnino della SICS tornano a Zoomarine per salvare vite e cuori

Non è solo una questione di addestramento. È empatia, è fiducia reciproca. Quando un cane da salvataggio si lancia in acqua per raggiungere una persona in difficoltà, c’è dietro un lavoro complesso fatto di esercizi, disciplina, ma soprattutto di relazione. È questo il cuore pulsante di “A prova di zampa”, la campagna promossa dalla SICS – Scuola Italiana Cani Salvataggio – che sabato 14 e domenica 15 giugno 2025 sarà protagonista al parco Zoomarine, alle porte di Roma.

Un’iniziativa voluta con decisione da Alex Mata, direttore generale della struttura, che celebra quest’anno i vent’anni di attività del parco tematico. Due giornate non solo all’insegna dell’intrattenimento ma anche dell’educazione e della consapevolezza, in cui i visitatori avranno l’opportunità di vedere in azione i cani bagnino della SICS, animali altamente specializzati nel soccorso acquatico. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Chi sono i cani della SICS: tra addestramento e missione

La Scuola Italiana Cani Salvataggio, fondata e presieduta da Roberto Gasbarri, è un’organizzazione conosciuta a livello internazionale per l’addestramento di cani impiegati nel soccorso in mare, laghi e piscine. Non si tratta di semplici cani addestrati: sono operatori di salvataggio a tutti gli effetti, che collaborano quotidianamente con la Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile.

I soggetti scelti per questo tipo di addestramento – principalmente Labrador, Golden Retriever, Terranova e pastori tedeschi – sono selezionati fin da cuccioli e intraprendono un percorso lungo e meticoloso. Lavorano in tandem con i loro conduttori per affinare tecniche di traino, recupero e galleggiamento, ma anche per gestire situazioni complesse, come mare mosso o interventi multipli.

Le simulazioni che andranno in scena a Zoomarine al “Galeone dei Tuffatori” riproporranno questi scenari in chiave divulgativa. L’obiettivo è chiaro: mostrare al pubblico cosa significa realmente addestrare un cane per il salvataggio, e perché questa attività possa essere considerata, a tutti gli effetti, una forma di pet therapy avanzata. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un’esperienza educativa oltre lo spettacolo

Al di là delle esibizioni, la due giorni a Zoomarine sarà anche l’occasione per riflettere sul ruolo che gli animali, in particolare i cani, ricoprono nel benessere umano. Diversi studi scientifici confermano gli effetti benefici della relazione uomo-animale: diminuzione dello stress, miglioramento della qualità del sonno, abbassamento della pressione sanguigna. La presenza di un cane può agire come catalizzatore sociale, ma anche come supporto emotivo in situazioni di disagio o trauma.

“A prova di zampa” vuole porre l’accento proprio su questo: il valore aggiunto degli animali nella nostra quotidianità non si limita alla compagnia, ma entra con forza anche in contesti operativi e salvavita. Durante il weekend, il pubblico potrà confrontarsi con esperti della SICS, conoscere da vicino le dinamiche dell’addestramento, e magari – perché no – avvicinarsi all’idea di intraprendere questo percorso con il proprio cane.

Carabinieri, attrazioni e biodiversità: un parco da vivere

Il programma dell’evento non si ferma alle dimostrazioni in acqua. Il 14 giugno, infatti, saranno presenti anche i reparti speciali dell’Arma dei Carabinieri, con mezzi operativi e attività dimostrative che permetteranno alle famiglie di conoscere il lavoro svolto ogni giorno dai militari nella tutela del territorio e della sicurezza pubblica.

Zoomarine, da anni impegnato in progetti educativi dedicati alla biodiversità, offrirà inoltre ai visitatori la possibilità di esplorare percorsi naturalistici, conoscere da vicino alcune specie animali ospitate nel parco e partecipare ad attività a tema per tutte le età. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Tra un tuffo in piscina, una discesa dagli scivoli e un incontro ravvicinato con leoni marini e uccelli tropicali, l’esperienza si trasformerà in un’occasione per unire apprendimento e divertimento. In particolare per i più piccoli, che potranno vivere l’incontro con i cani della SICS come un momento formativo e, allo stesso tempo, emozionante.

Una cultura della prevenzione che parte dall’acqua

Nel nostro Paese, ogni estate si contano decine di incidenti in mare e in piscina. La cultura della prevenzione, in questi contesti, passa anche attraverso la conoscenza del comportamento corretto in acqua e la consapevolezza delle proprie capacità. I cani bagnino, in questo senso, svolgono una funzione importante: non solo intervengono in caso di emergenza, ma educano – con la loro presenza e le dimostrazioni – al rispetto delle regole di sicurezza e alla responsabilità individuale.

Iniziative come “A prova di zampa” contribuiscono a diffondere questo messaggio, offrendo un modello virtuoso di integrazione tra uomo e animale, tra educazione e intrattenimento, tra emozione e responsabilità. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Per ulteriori dettagli sul programma e per prenotare la visita, il sito ufficiale del parco è www.zoomarine.it.

© Riproduzione riservata