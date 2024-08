A Roccasecca è boom del turismo, in un mese aperti tre nuovi bed and breakfast

Il comune di Roccasecca, situato in provincia di Frosinone, sta vivendo una fase di notevole sviluppo turistico grazie a una serie di iniziative promosse dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Sacco. Il primo cittadino di Roccasecca ha illustrato i numerosi progetti e attività che stanno contribuendo a trasformare il turismo nel principale motore economico della città.

Valorizzazione dei percorsi storici e naturalistici

Tra le iniziative più significative, vi è la sistemazione di importanti sentieri come quello su Monte Camarda, il percorso che dall‘Eremo di San Michele Arcangelo conduce alla Torre cilindrica e il sentiero che porta all’Eremo dello Spirito Santo. Questi interventi, insieme all’attenzione rivolta a tutti gli altri percorsi presenti sul territorio, hanno reso Roccasecca una meta ideale per gli amanti della natura e della storia.

Roccasecca, Cammino di San Benedetto

Il cammino di San Benedetto

Un’azione incisiva è stata rivolta anche alla valorizzazione del Cammino di San Benedetto, un percorso spirituale e culturale che attira numerosi pellegrini e turisti ogni anno. Questo cammino rappresenta un’importante risorsa per il turismo locale, promuovendo la città come destinazione di rilievo per chi cerca un’esperienza unica e significativa.

Promozione e visibilità

La candidatura di Roccasecca a capitale italiana della cultura ha portato una notevole visibilità al comune. Inoltre, la promozione dell’immagine della città lungo le autostrade e l’attenzione mediatica ricevuta durante il triennio tomistico hanno contribuito a far conoscere il patrimonio storico e architettonico della città a un pubblico più ampio. Un riconoscimento significativo è arrivato anche dalla Rai, che ha dedicato a Roccasecca un importante servizio nella trasmissione Linea Verde Estate – Speciale Sentieri di Rai Uno.

Crescita delle strutture ricettive

I numeri testimoniano la vivacità del settore turistico. Solo nel mese di luglio, a Roccasecca sono state avviate tre nuove attività ricettive e bed and breakfast, che si aggiungono a quelle aperte negli ultimi mesi. Questo rappresenta un chiaro segnale di crescita e di cambio di passo nella gestione del turismo locale.

Turismo come motore di sviluppo economico

Il sindaco Giuseppe Sacco ha sempre sostenuto che il turismo è l’unico asset su cui l’amministrazione può incidere per migliorare il profilo occupazionale in un territorio depresso dal punto di vista industriale. Il successo delle iniziative turistiche dimostra la bontà di questa strategia, offrendo nuove opportunità di crescita e sviluppo per la comunità locale.

Gole del Melfa, Roccasecca

Una nuova narrazione del territorio

Le nuove attività ricettive e gli sforzi dell’amministrazione stanno cambiando la narrazione del territorio. Roccasecca, un’area interna che ha affrontato numerose sfide, sta ora reinventando gli strumenti operativi e adattando la propria millenaria tradizione e identità al presente. Questa trasformazione è vista come una sfida necessaria per offrire nuove opportunità ai giovani e garantire un futuro più prospero per la città.

Il sindaco Sacco ha espresso il suo augurio di successo alle nuove attività ricettive e a tutte quelle che, come l’amministrazione comunale, stanno lavorando per cambiare il volto di Roccasecca. La promozione del turismo non solo sta creando nuove opportunità economiche, ma sta anche contribuendo a rafforzare l’identità e il patrimonio culturale della città, rendendola una destinazione sempre più attraente per visitatori italiani e stranieri.

Roccasecca, un incantevole comune situato in provincia di Frosinone, Lazio, offre una combinazione unica di storia, cultura e paesaggi naturali. Questo borgo, famoso per la sua storia medievale e per essere il luogo di nascita di personalità illustri, è una meta ideale per gli amanti della storia e della natura.

Cose da vedere a Roccasecca

Castello dei Conti d’Aquino Questo castello medievale, situato su un’altura che domina la valle del Liri, offre una vista panoramica mozzafiato. Fu la dimora della nobile famiglia d’Aquino e conserva ancora parte delle sue antiche strutture, tra cui torri e mura di cinta. Una visita al castello permette di immergersi nella storia e di godere di un paesaggio spettacolare. Chiesa di San Tommaso d’Aquino Dedicata a San Tommaso d’Aquino, uno dei più grandi filosofi e teologi della storia della Chiesa, questa chiesa è un luogo di pellegrinaggio per molti fedeli. All’interno si possono ammirare affreschi e opere d’arte sacra. Eremo di Sant’Angelo in Asprano Situato in una posizione isolata e tranquilla, questo eremo offre un’opportunità di riflessione e spiritualità. È un luogo ideale per passeggiate nella natura e per scoprire un angolo di pace e serenità. Centro Storico Passeggiare per le strette vie del centro storico di Roccasecca è come fare un salto indietro nel tempo. Le antiche abitazioni in pietra, i vicoli e le piccole piazze raccontano la vita quotidiana di un tempo passato. Parco Naturale dei Monti Aurunci Per gli amanti della natura, il parco offre numerosi sentieri escursionistici che attraversano paesaggi montani, boschi e prati fioriti. È un luogo perfetto per attività all’aria aperta come trekking, mountain bike e birdwatching.

Personalità nate a Roccasecca

San Tommaso d’Aquino (1225-1274) Senza dubbio la personalità più famosa nata a Roccasecca, San Tommaso è considerato uno dei più grandi filosofi e teologi della storia. Le sue opere, come la “Summa Theologiae”, hanno avuto un impatto duraturo sulla filosofia occidentale e sulla dottrina della Chiesa cattolica. Costanzo d’Aquino (sec. XIII) Membro della stessa nobile famiglia di San Tommaso, Costanzo fu un personaggio di rilievo del suo tempo, con ruoli importanti nella politica e nella società del periodo medievale. Marcello Mastroianni (1924-1996) Sebbene nato a Fontana Liri, vicino a Roccasecca, Mastroianni è una delle figure più rappresentative del cinema italiano. La sua carriera di attore lo ha reso famoso in tutto il mondo, con film come “La Dolce Vita” e “8½”. Maria Montessori (1870-1952) Anche se non nata direttamente a Roccasecca, Maria Montessori ha legami familiari con la zona. È famosa per il metodo educativo che porta il suo nome e che ha rivoluzionato l’approccio pedagogico in tutto il mondo. Severino Gazzelloni (1919-1992), Roccasecca ha dato i natali al flautista italiano conosciuto in tutto il mondo, il 5 gennaio 1919, che morì a Cassino il 21 novembre 1992.