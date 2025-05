A Roma domenica 1 giugno musei gratis: eventi e cultura sotto il sole del weekend

Giovani di AIL Roma: solidarietà e musica

Il primo evento del fine settimana che spicca è il party organizzato dai giovani di AIL Roma. Generazione AIL Roma ha deciso di unire divertimento e solidarietà in una serata all'insegna della musica. Venerdì 30 maggio, il Circolo Montecitorio accoglierà una folla di under 35 per ballare al ritmo del dj set curato da Giulio Grassi. L'obiettivo è nobile: raccogliere fondi per la ricerca contro leucemie e mielomi. Tra gli organizzatori troviamo Giovanni Berruti, giornalista e autore televisivo, insieme a Francesco Mandelli, entrambi impegnati a sensibilizzare i coetanei sulla missione di AIL.

Arte provocatoria con Edward Spitz

Dal 30 maggio al 31 luglio, in via del Babuino 58A, si terrà la mostra "Print is not dead" dell'enigmatico artista Edward Spitz. Le sue opere sfidano l'omologazione e l'oblio digitale attraverso l'uso tagliente della satira. Spitz cattura frammenti della cultura pop intrappolandoli nella resina, trasformandoli in manifesti contro la superficialità dei nostri tempi. La maschera dietro cui si cela l'artista lascia spazio solo alle opere come testimoni del suo messaggio critico e radicale.

Letture e incontri al Parco Virgiliano

"Fogli(e) in Fiera", la festa della lettura del Municipio II organizzata da Il Talento di Roma, avrà luogo presso il Parco Virgiliano/Nemorense da venerdì a domenica. Un'opportunità imperdibile per scoprire nuove case editrici indipendenti romane e incontrare autori come Marino Bartoletti e Giorgio Biferali. Domenica ci sarà anche un laboratorio creativo dedicato ai più piccoli. Un weekend per immergersi tra storie e personaggi senza tempo.

Musei gratis: patrimonio alla portata di tutti

Domenica 1 giugno, il circuito dei Musei Civici di Roma Capitale apre gratuitamente le sue porte al pubblico. Le antiche raccolte dei Musei Capitolini e gli splendori dell’Ara Pacis saranno accessibili gratuitamente oggi, offrendo l’opportunità di immergersi nei tesori culturali della città senza alcun costo. Il Ministero della Cultura aderisce all’iniziativa, offrendo aperture straordinarie di siti archeologici come il Parco Archeologico del Celio e l’Area Sacra di Largo Argentina.

Festa dell’Arte a Monteverde

Sempre nel corso del weekend, Monteverde ospita la quarta edizione della Festa dell’Arte al Teatro Villa Pamphilj. Due giorni intensi di performance artistiche coinvolgono spettatori grandi e piccoli, con laboratori creativi, spettacoli teatrali ed esposizioni collettive. Libri, musica e recitazione si intrecciano in un evento che celebra la cultura sotto tutte le sue forme.

