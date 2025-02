A Roma e nel Lazio gli hotel e ristoranti dove i cani sono i benvenuti

Viaggiare con il proprio cane non è più un lusso riservato a pochi. Roma e il Lazio si confermano sempre più pet-friendly, con una crescente offerta di hotel, ristoranti e locali che accolgono gli amici a quattro zampe. Che si tratti di un soggiorno in una struttura di lusso nel cuore della Capitale, di una trattoria tipica nei vicoli di Trastevere o di un agriturismo immerso nella campagna laziale, le opzioni per chi non vuole separarsi dal proprio cane sono in costante aumento.

Ecco una guida dettagliata su dove soggiornare e mangiare con il proprio cane a Roma e nel Lazio, tra boutique hotel, ristoranti stellati e agriturismi dog-friendly.

Hotel pet-friendly a Roma: il lusso a misura di cane

A Roma, diversi hotel di alto livello hanno ormai incluso i servizi per i cani tra le loro priorità, offrendo pet kit, menù dedicati e perfino dog-sitting per chi desidera visitare la città senza lasciare il proprio amico a quattro zampe da solo.

Hotel De Russie (Piazza del Popolo) – Il lusso per te e il tuo cane

L’iconico Hotel De Russie, a pochi passi da Piazza di Spagna, offre un’esperienza di altissimo livello per chi viaggia con il proprio cane. Qui, gli ospiti a quattro zampe vengono accolti con una cuccia di lusso, ciotole e un menù dedicato con piatti pensati appositamente per loro. Inoltre, il concierge può organizzare dog-sitting e passeggiate personalizzate nei parchi della città.

The First Roma Arte (Centro Storico) – Pet kit e suite accoglienti

Un’altra perla pet-friendly del centro di Roma è il The First Roma Arte, un hotel boutique che accoglie senza supplementi gli amici a quattro zampe. Tra i servizi esclusivi per i cani ci sono pet kit con ciotole e tappetini igienici, nonché la possibilità di richiedere un dog-walker privato per esplorare le bellezze della città.

Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel (Monte Mario) – Spa e parco per cani

Questo storico hotel di lusso, immerso nel verde del Parco di Monte Mario, non solo accetta i cani, ma offre loro un trattamento VIP con lettini, cibo gourmet e un’area verde per passeggiate esclusive. Il Rome Cavalieri dispone anche di un servizio di spa per animali e di dog-sitter su richiesta.

Ristoranti e trattorie dog-friendly a Roma

Anche la ristorazione romana si sta adeguando alla richiesta crescente di locali che accolgano i cani, senza penalizzare il comfort dei clienti e garantendo un ambiente rilassato.

La Dogana Food (Trastevere) – Cucina romana e dog bar

Nel cuore di Trastevere, La Dogana Food è uno dei ristoranti più accoglienti per i cani. Qui i clienti possono gustare i piatti tipici della cucina romana, mentre i loro amici a quattro zampe ricevono acqua fresca e snack gratuiti. Il ristorante dispone anche di un’area esterna attrezzata per cani di tutte le taglie.

Il Margutta RistorArte (Centro Storico) – Cucina vegetariana e pet corner

Se siete amanti della cucina vegetariana e viaggiate con il vostro cane, Il Margutta RistorArte è la scelta ideale. Questo elegante ristorante in zona Piazza di Spagna ha un angolo dedicato agli animali, con ciotole d’acqua e menù speciali per cani.

Open Baladin (Campo de’ Fiori) – Birre artigianali e area cani

Famoso per le sue birre artigianali e hamburger gourmet, l’Open Baladin è uno dei pochi locali nel centro di Roma che accoglie cani all’interno, con spazi riservati e acqua sempre disponibile. Un must per gli amanti del buon cibo e degli amici pelosi.

Agriturismi e resort pet-friendly nel Lazio

Per chi vuole concedersi un weekend fuori porta, il Lazio offre numerose strutture immerse nella natura, perfette per una fuga rilassante con il proprio cane.

Borgo di Tragliata (Fiumicino) – Un paradiso per cani e padroni

Questo agriturismo a pochi chilometri da Roma è perfetto per chi viaggia con il proprio cane. Gli animali sono liberi di girare nei prati e le stanze sono dotate di lettini e ciotole. Inoltre, il personale organizza escursioni nei boschi e nelle campagne circostanti.

Il Casale delle Ginestre (Bracciano) – Dog-sitting e cucina casereccia

Situato vicino al lago di Bracciano, questo agriturismo è ideale per un soggiorno all’insegna del relax. Gli ospiti possono gustare piatti della tradizione laziale, mentre i cani possono usufruire di un servizio di dog-sitting e aree dedicate per correre liberamente.

Podere Circe (Sabaudia) – Relax vista mare con il proprio cane

Se amate il mare, il Podere Circe è una delle migliori opzioni. Situato vicino alle dune di Sabaudia, permette ai cani di correre sulla spiaggia e nuotare nel mare, senza restrizioni. Un vero paradiso per gli amanti della natura e degli animali.

Roma e Lazio sempre più pet-friendly

Viaggiare e cenare con il proprio cane non è più un problema nel Lazio. Hotel di lusso, boutique hotel, trattorie e agriturismi si stanno sempre più adattando alle esigenze di chi considera il proprio cane un vero membro della famiglia.

Dai quartieri storici di Roma alle campagne laziali, l’offerta pet-friendly è in continua crescita, permettendo a sempre più viaggiatori di godersi l’esperienza senza rinunciare alla compagnia del proprio amico a quattro zampe. E tu, hai già scelto dove trascorrere il prossimo weekend con il tuo cane?

