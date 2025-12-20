A Roma e nel Lazio verso Natale 2025: mercatini, sagre, mostre e musica dal 20 al 26 dicembre

Dal weekend del 20 dicembre fino a Santo Stefano, Roma e il Lazio entrano nel vivo delle feste con un calendario fitto e davvero trasversale: mercatini storici e villaggi natalizi, musica dal vivo in piazza, appuntamenti pensati per famiglie, mostre visitabili anche nei giorni “complicati” come la Vigilia e il 26 dicembre. Ecco una guida pratica, con indirizzi e orari confermati da fonti istituzionali e organizzatori.

Roma e Lazio verso Natale 2025: mercatini e villaggi natalizi in città, dal 20 al 26 dicembre

A Roma, il richiamo più immediato resta Piazza Navona, dove la Festa 2025 (con i tradizionali mercatini della Befana) prosegue con iniziative serali e appuntamenti speciali: sabato 20 dicembre è in programma anche la “Milonga della Pace”, trasformando la piazza in una grande pista di tango all’aperto.

Per chi cerca un mercatino “di quartiere” molto amato dai romani, c’è quello di via Ugo Ojetti, indicato da Turismo Roma come attivo dall’8 al 26 dicembre 2025, in via Francesco Jovine (zona Montesacro-Talenti): artigianato, decorazioni e prodotti della tradizione, con rimando ai contatti ufficiali per i dettagli giornalieri.

Sul fronte “villaggi”, resta centrale l’area dell’EUR: “Natale all’Eur – Christmas Village” è segnalato da Turismo Roma dal 26 novembre 2025 al 7 gennaio 2026, con apertura tutti i giorni 10.00-21.30 e più punti di riferimento nell’area (Laghetto dell’EUR e vie limitrofe). Indirizzi utili: Piazzale Santi Pietro e Paolo 8; Viale Europa 8; Viale Oceania; Via Giovanni l’Eltore 3537.

Roma e Lazio verso Natale 2025: musei e mostre, orari utili dal 20 al 26 dicembre

Per chi vuole alternare passeggiate e cultura, una bussola affidabile è la pagina di Turismo Roma dedicata agli orari di musei e mostre durante Natale e Capodanno: contiene aperture e chiusure aggiornate per 24, 25 e 26 dicembre (e oltre), evitando sorprese dell’ultimo minuto.

Un esempio concreto, perfetto per la settimana natalizia: al Museo dell’Ara Pacis (Via di Ripetta 180) è in corso “Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts”, con orario ordinario 9.30-19.30; il 24 e il 31 dicembre chiusura anticipata, mentre il 25 dicembre risulta giorno di chiusura indicato nella scheda ufficiale.

Roma e Lazio verso Natale 2025: Frosinone accende “Natale in città” e punta su eventi diffusi

A Frosinone il cartellone “Natale in città” è stato presentato dal Comune con un’impostazione molto chiara: iniziative gratuite per oltre un mese, con un sito dedicato che raccoglie l’intero calendario. Nel programma rientrano mercatini, concerti nelle chiese, degustazioni, visite guidate, presentazioni di libri, il presepe vivente allo Scalo e il “Villaggio della Luce” sempre allo Scalo, oltre ad attrazioni come pista di ghiaccio e appuntamenti di animazione. Per chi arriva da Roma, è una scelta comoda anche solo per un pomeriggio, senza bisogno di grandi spostamenti interni.

Roma e Lazio verso Natale 2025: Latina, il calendario ufficiale dal 20 al 26 dicembre con piazze e villaggi

Latina ha pubblicato un calendario dettagliato, con luoghi e orari: dal 20 dicembre, ad esempio, sono indicati i Giardini del Comune con "Christmas Village – Casa di Babbo Natale" (fasce 10.30–12.30 e 16.30–19.30) e il Villaggio "LATINANDIA – Mercatini di Natale – Centro Città" con appuntamenti pomeridiani/serali.

Ecco alcuni punti fermi della settimana richiesta, tutti riportati nella pagina istituzionale:

Sabato 20 dicembre 2025 : Casa di Babbo Natale ai Giardini del Comune; attività al Villaggio LATINANDIA; in serata “Musica&Musica” in Piazza del Popolo (ore 18.30).

: Casa di Babbo Natale ai Giardini del Comune; attività al Villaggio LATINANDIA; in serata “Musica&Musica” in (ore 18.30). Domenica 21 dicembre 2025 : Casa di Babbo Natale ai Giardini del Comune; animazione al Villaggio LATINANDIA (17.00-19.30); iniziative in centro.

: Casa di Babbo Natale ai Giardini del Comune; animazione al Villaggio LATINANDIA (17.00-19.30); iniziative in centro. Martedì 23 dicembre 2025 : spettacolo di fontane danzanti e laser show in Piazza del Popolo (ore 18.00), oltre alle attività nel villaggio.

: spettacolo di fontane danzanti e laser show in (ore 18.00), oltre alle attività nel villaggio. Mercoledì 24 dicembre 2025 : Casa di Babbo Natale con apertura prolungata 10.30-16.30 e “Mascotte parade” 11.30.

: Casa di Babbo Natale con apertura prolungata 10.30-16.30 e “Mascotte parade” 11.30. Giovedì 25 dicembre 2025 : concerto di Natale in Piazza del Popolo (ore 18.00).

: concerto di Natale in (ore 18.00). Venerdì 26 dicembre 2025: iniziative in Piazza della Libertà dalle 18.00 (passaggio Fiamma Olimpica e appuntamento musicale).

Roma e Lazio verso Natale 2025: Rieti, mercatini in centro e musica in piazza fino a Santo Stefano

Per Rieti, il Comune indica un format unico che unisce spettacoli, concerti e mercati, con un’attenzione dichiarata anche all’impatto sul tessuto economico cittadino. Nel calendario pubblicato compaiono informazioni utili proprio per la settimana 20-26 dicembre:

Mercatino artigianale in Piazza San Francesco “Natale al centro storico”: dal 13 dicembre al 6 gennaio .

“Natale al centro storico”: dal . Sabato 20 dicembre : concerto della Banda Città di Rieti in Piazza Vittorio Emanuele II (ore 17).

: concerto della in (ore 17). Lunedì 22 dicembre : concerto della Banda di Lisciano in Piazza Vittorio Emanuele II (ore 17).

: concerto della in (ore 17). Mostra di presepi ai Piani Poggio Fidoni – Chiesetta Germignoli : dal 22 dicembre al 6 gennaio , fascia 10-22 .

ai : dal , fascia . Martedì 23 dicembre: spettacolo per bambini “L’isola di Natale” sotto i Portici di Palazzo Comunale (17-20).

Roma e Lazio verso Natale 2025: Viterbo, mercatini in Via Marconi e Christmas Village nel centro storico

Viterbo gioca su due fronti: mercatini in centro e un vero “village” che richiama visitatori da tutta Italia.

Sul lato mercatini, il Comune di Viterbo indica per l'apertura: feriali 15.00-20.00, sabato, domenica e festivi 10.00-21.00 (informazione ripresa anche nella pagina dedicata alle iniziative legate al mercatino).

Per chi punta al pacchetto completo, il Viterbo Christmas Village pubblica un calendario preciso: aperto in date selezionate, con 20 e 21 dicembre 11.00-19.00, poi dal 24 dicembre al 6 gennaio con orario 11.00-19.00 (il 24 e il 31 dicembre chiusura anticipata alle 18.00).

È l’opzione ideale se l’idea è unire shopping natalizio, scenografie luminose e una passeggiata nel quartiere medievale di San Pellegrino.

Roma e Lazio verso Natale 2025: idee fuori porta per il 24, 25 e 26 dicembre

Se il desiderio è staccare dalla città senza allontanarsi troppo, nel Reatino c’è un classico assoluto: Greccio, legato alla tradizione francescana del presepe. Per la settimana natalizia 2025, il programma biglietteria indica la rievocazione il 24 dicembre alle 22.30 e il 26 dicembre alle 17.40 (poi prosegue nei giorni successivi e a inizio gennaio). Per molte famiglie del Lazio è un rito: si parte nel primo pomeriggio, si visita il borgo, poi si sceglie lo spettacolo in base all’orario.

Nel Viterbese, l'idea "giornata intera" funziona bene con mercatini in centro e village: si arriva a metà mattina, passeggiata nel cuore storico, acquisti in Via Marconi nei giorni festivi con orario esteso, poi si chiude con le installazioni e le attrazioni del Christmas Village.

Roma, nel frattempo, resta la scelta più elastica: mercatini in Piazza Navona (con eventi serali anche il 20 dicembre) oppure un villaggio come quello dell’EUR, aperto ogni giorno fino a sera, utile anche solo per una visita “dopo pranzo” nelle giornate del 24 e del 26.