A Roma, la mappa delle zanzare tigre: quartieri più a rischio e strategia di contenimento

Una stagione interminabile

A Roma, l’allerta per le zanzare tigre si estende da fine luglio fino ai primi di novembre, con alcune zone che potrebbero trovarsi in emergenza addirittura fino a dicembre. Questa “superstagione” rappresenta il periodo di massima attività per questi insetti, i cui morsi diventano sempre più frequenti.

I quartieri più colpiti

Lo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications Medicine ha identificato i quartieri maggiormente a rischio: Nuovo Salario, Arco di Travertino, Trastevere, Esquilino, Cipro e Subaugusta. I ricercatori della Sapienza, in collaborazione con il Centro per le emergenze sanitarie della Fondazione Bruno Kessler di Trento e il Cnr, hanno analizzato la presenza della zanzara tigre nei quartieri romani tra il 2012 e il 2023. Da questa ricerca è emerso un aumento significativo degli insetti e un'estensione del loro periodo riproduttivo.

Un aumento del rischio sanitario

L'aumento della popolazione di zanzare potrebbe portare a un incremento del rischio di infezioni da malattie tropicali come Dengue e Chikungunya. Ad oggi, secondo l'Istituto superiore di Sanità, ci sono stati 12 casi importati di Dengue e cinque di Chikungunya. Roma è l'unica metropoli europea ad aver registrato trasmissioni locali di queste malattie.

I numeri delle infezioni

Nell'anno 2023 è stato particolarmente critico per la Dengue nel Lazio con 41 casi autoctoni su 347 casi totali a livello nazionale. La situazione vede anche Anzio al centro dei primi nuovi casi di West Nile nell'area romana. Due sono le zanzare che destano maggiore preoccupazione: la Culex pipiens, che punge principalmente di notte trasmettendo il virus del West Nile, e la Aedes albopictus o zanzara tigre che morde durante il giorno ed è vettore della Dengue e Chikungunya.

Interventi per arginare l’emergenza

Quest'anno il Comune di Roma ha anticipato le operazioni di disinfestazione, suddividendo gli interventi tra marzo-giugno e settembre-ottobre per contrastare lo sviluppo delle larve. È fondamentale anche l'attenzione dei cittadini nel non lasciare acqua stagnante nei sottovasi o contenitori all'aperto.

