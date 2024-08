A Roma non esiste di meglio: ‘Il pesce più buono lo mangi solo qui’ | Ecco il ristorante che non ha rivali

Qui c’è il pesce più buono di tutta Roma, chi l’ha provato lo può confermare

Sebbene spesso si pensi che il pesce buono è solo nei ristoranti che si affacciano sul mare, poiché si pensa che abbiano accesso ai prodotti freschi di giornata, in realtà per quanto sia vero è sbagliato credere che i locali più lontani dalle rive non possano accedere a un prodotto di qualità.

Tanto fa l’investimento che il singolo ristoratore fa nei confronti della materia prima, quindi quale fornitore sceglie, quante volte a settimana decide di acquistare il prodotto fresco e soprattutto come poi lo cucina, quindi chi ha come chef e che pietanze offre.

Se vi trovate a Roma e avete già assaggiato carbonara, amatriciana e cacio e pepe, oggi vi suggeriamo qual è il ristorante migliore in cui gustare un buon pranzo o una buona cena di pesce. Non ci sono rivali, questo è il migliore.

Pesce a Roma, qui troverai il migliore

Non solo cacio e pepe si mangia, a Roma! La cucina laziale e romana nello specifico, infatti, offre un’ampia varietà di primi e di secondi piatti, spesso però ridotti a quei due o tre piatti di pasta che, per quanto buoni, catturano l’attenzione dei turisti e diventano popolari. A Roma, però, sarebbe giusto gustare anche qualcos’altro e una delle specialità è quella del pesce: sebbene la città non affacci sul mare, di fatto gli è molto vicina e questo consente ai ristoratori di avere un prodotto sempre fresco ogni giorno. Un ristorante speciale, in questo settore, è Acquolina, in via del Vantaggio 14: l’ambiente è molto raffinato e la cucina di qualità, lo chef Daniele Lippi offre il mare in tutte le sue forme e, chi lo assaggia, non può più farne a meno.

Altrettanto di qualità, però, sono i piatti di pesce proposti da Imàgo in piazza Trinità dei Monti, all’interno dell’Hassler Roma: oltre alla vista sulla scalinata di Piazza di Spagna, il ristorante propone cane e pesce cucinati in un modo unico ed intrigante, capace di stregare anche i più dubbiosi.

Qualche altro consiglio

Se invece si cerca un locale moderno e accogliente, non si può non assaggiare la cucina di Giulio Terrinoni, lo chef di Per Me Giulio Terrinoni in vicolo del Malpasso.

Per chi ama la brace il posto ideale si trova invece in piazza Zama 34 e si chiama Dogma: qui uno chef talentuoso prepara ottimi secondi piatti di pesce alla brace e quasi tutto, anche i dolci, vive un passaggio sui carboni. Un consiglio? Il locale è minuscolo, quindi si deve prenotare.