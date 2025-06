A Roma, nuovo Open Day per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica

Un weekend dedicato alla Cie

Nella capitale italiana si rinnova l'appuntamento con gli open day per il rilascio della carta d'identità elettronica, un'iniziativa organizzata da Roma Capitale. Questa volta l'occasione è fissata per sabato 21 e domenica 22 giugno. Gli abitanti di Roma potranno approfittare di queste due giornate per richiedere il documento presso vari punti strategici della città.

I luoghi dell’evento

I gazebo allestiti per l'occasione saranno situati presso gli ex Punti Informativi Turistici (Ex Pit) in piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e piazza delle Cinque Lune. Un ulteriore punto di rilascio sarà attivo in via Petroselli 52. Questi luoghi saranno operativi dalle 8:30 alle 16:30 nella giornata di sabato, mentre domenica l'orario sarà ridotto dalle 8:30 alle 12:30.

Cosa fare per partecipare

Partecipare agli open day richiede un po' di pianificazione: è infatti necessario prenotare il proprio appuntamento. Le prenotazioni si possono effettuare sul sito Agenda Cie del Ministero dell'Interno a partire dalle ore 9 di venerdì 20 giugno, fino ad esaurimento posti. Il giorno prescelto per l'appuntamento è fondamentale presentarsi con alcuni documenti indispensabili: la vecchia carta d'identità in caso di rinnovo o smarrimento, una fototessera recente, il ticket della prenotazione e una carta di pagamento elettronico.

Un’opportunità da non perdere

Questa iniziativa rappresenta un'importante opportunità per i cittadini romani che desiderano dotarsi del nuovo documento elettronico, semplificando le procedure e riducendo i tempi di attesa tradizionali degli uffici anagrafici. La partecipazione agli open day può dunque rivelarsi vantaggiosa sotto molti punti di vista.

