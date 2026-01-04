A.S.D. Skating Club: pattinaggio e solidarietà al Palasport di Tivoli

Davanti ad una bellissima cornice di pubblico, domenica 21 dicembre, si è svolto il tradizionale saggio di Natale della A.S.D. Skating Club Tivoli, dedicato quest’anno ai ragazzi del Villaggio don Bosco, splendida realtà tiburtina dedita all’accoglienza ed al supporto di ragazzi (anche minorenni) orfani e bisognosi. Come sempre generosa la risposta dei tiburtini chiamati ad una raccolta di derrate alimentari destinate proprio al Villaggio.

Il Villaggio don Bosco nasce nel 1950 per opera di don Nello Del Raso, sacerdote tiburtino, dopo aver organizzato nel 1945 un oratorio per ragazzi nel quartiere più povero della città. Il Villaggio sorge sul Monte Catillo immerso nel verde e nel silenzio e scorge dall’alto la città di Tivoli come a proteggerla; negli anni è cresciuto grazie al contributo dei ragazzi stessi, alle offerte dei cittadini, alle cure amorevoli di don Nello prima e don Benedetto poi ed anche grazie al supporto ed all’amicizia di grandi artisti come Corrado Mantoni, Fabrizio Frizzi ed ora Franco Nero. Il Villaggio don Bosco è riconosciuto come Ente Morale.

La manifestazione inizia proprio con un momento dedicato all’iniziativa solidale; chiamati dalla Responsabile Tecnica, e per l’occasione anche presentatrice, Maestra Aurora Tacconelli tutti in pista i piccoli del Villaggio presenti con accompagnatori, educatori ed il Presidente della Fondazione Mario Minati a ricevere gli applausi del pubblico e dolci regali da parte dei Maestri della A.S.D. Skating Club Tivoli, dopo le parole di ringraziamento del Presidente.

La magia del Natale ha trasformato la pista nel palcoscenico ideale dove grandi e piccini hanno saputo emozionare il pubblico sulle note di “Silent Night”, “Happy Xmas War Is Over”, “Are You Ready For A Miracle?” ma anche “All’ Alba Sorgerò” (Frozen) oppure “Spunta La Luna Dal Monte” solo per citarne qualcuna. Particolarmente toccanti le esibizioni degli atleti “speciali”; come già raccontato in un precedente articolo l’A.S.D. Skating Club Tivoli è da sempre vicina ed attenta ai ragazzi con problemi psico-motori, e vederli danzare sui pattini sembra essere quasi un miracolo.

Un applauso alle Maestre che dedicano ore e ore di lezione a questi atleti con pazienza e dedizione. Maestri che hanno concluso il saggio sulle note di “Carol Of The Bells” con una bellissima esibizione corale.

Il sindaco Marco Innocenzi e l’assessore Clizia Lauri

Ovviamente presente il Presidente della A.S.D. Skating Club Tivoli, l’ex campione di pattinaggio Guglielmo Pistocchi e, molto apprezzato, l’intervento del Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi e dell’Assessore allo Sport ed al Turismo Clizia Lauri al termine della manifestazione.

Elena Bianchi, Guglielmo Pistocchi e Aurora Tacconelli

Le responsabili: Elena Bianchi e la Maestra Aurora Tacconelli, i Maestri: Noemi, Asia, Sara, Denise, Andrea, Beatrice e Stella augurano a tutti i lettori de Il Quotidiano del Lazio Felice Anno Nuovo appena iniziato. Si ringrazia Foto Ferro Studio di Tivoli per la gentile concessione delle foto.